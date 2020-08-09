Novo espaço, velho nome: CT do Vasco é 'do Almirante'

O elenco do Vasco vai treinar no novo centro de treinamentos a partir do mês que vem, provavelmente. O local, que teve bandeira hasteada no último sábado, será novidade para os atletas. Mas o nome dele não. "CT do Almirante", utilizado para o espaço utilizado nos dois últimos anos, será mantido. O "Expresso 1898" publicou a informação primeiramente.Vice-presidente de finanças e um dos líderes do projeto do novo CT, Carlos Leão confirmou, no Twittter, o que já era um desejo do presidente do clube, Alexandre Campello. Entretanto, o LANCE! apurou que houve conversas para que a torcida tivesse influência na escolha do nome.