Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Novo espaço, velho nome: CT do Vasco é 'do Almirante'

Centro de treinamento do Cruz-Maltino, que teve bandeira do clube hasteada no último sábado, será chamado da mesma forma que o espaço utilizado entre 2018 e o último março...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2020 às 17:37

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 17:37

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O elenco do Vasco vai treinar no novo centro de treinamentos a partir do mês que vem, provavelmente. O local, que teve bandeira hasteada no último sábado, será novidade para os atletas. Mas o nome dele não. "CT do Almirante", utilizado para o espaço utilizado nos dois últimos anos, será mantido. O "Expresso 1898" publicou a informação primeiramente.Vice-presidente de finanças e um dos líderes do projeto do novo CT, Carlos Leão confirmou, no Twittter, o que já era um desejo do presidente do clube, Alexandre Campello. Entretanto, o LANCE! apurou que houve conversas para que a torcida tivesse influência na escolha do nome.
No último mês de junho, a torcida se mobilizou nas redes sociais para que o novo centro de treinamentos se chamasse Moacir Barbosa. Uma homenagem ao goleiro que é um dos grandes ídolos do Vasco, dos maiores da posição no futebol brasileiro, mas se tornou vilão da sociedade após a Copa de 1950.
Pela apuração do L!, tais conversas foram anteriores à campanha. Mas nada mudou. Ao menos por enquanto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados