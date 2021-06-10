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futebol

Novo contrato de MT no Vasco é registrado no BID, da CBF

Meia-atacante agora pertence oficialmente ao Cruz-Maltino. Também nesta quinta-feira ele foi relacionado para o próximo jogo da equipe, no sábado, contra o Brasil de Pelotas...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 16:54

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 16:54

Crédito: Raiana Monteiro/Vasco.com.br
No mesmo dia em que voltou a ser relacionado para uma partida após lesão, o meia MT teve o contrato com o Vasco confirmado. No Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, a compra de parte dos direitos econômicos foi confirmada nesta quinta-feira.Antes emprestado pelo Volta Redonda, MT teve a opção de compra de 70% dos direitos econômicos exercida pelo valor de R$ 600 mil, há cerca de três semanas. O novo acordo com o Cruz-Maltino é válido até 2024.MT pertencia ao Volta Redonda e foi comprado (Reprodução/CBF)-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
MT, porém, disputou apenas cinco partidas como profissional. Ele vinha atuando como lateral-esquerdo. E exatamente para esta posição ele será opção no jogo deste sábado, contra o Brasil de Pelotas. Zeca será desfalque.

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