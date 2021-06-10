Novo contrato de MT no Vasco é registrado no BID, da CBF

No mesmo dia em que voltou a ser relacionado para uma partida após lesão, o meia MT teve o contrato com o Vasco confirmado. No Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, a compra de parte dos direitos econômicos foi confirmada nesta quinta-feira.Antes emprestado pelo Volta Redonda, MT teve a opção de compra de 70% dos direitos econômicos exercida pelo valor de R$ 600 mil, há cerca de três semanas. O novo acordo com o Cruz-Maltino é válido até 2024.MT pertencia ao Volta Redonda e foi comprado (Reprodução/CBF)-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro