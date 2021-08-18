Novidade no gol, laterais titulares e força em casa: o que ficar de olho no jogo do Vasco contra o Londrina

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

O Vasco encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro contra o Londrina, nesta quarta-feira, em São Januário. Entre desfalques, retornos e necessidades de ajustes, vale a pena ficar atento no que o time de Lisca vai apresentar.- Substituto no gol: Vanderlei foi expulso no último jogo. Reserva imediato, Lucão voltou a treinar após a medalha de ouro olímpica e deverá voltar a atuar depois de um mês e meio. Caso jogue Halls, será a estreia como titular do time profissional.

- Laterais titulares: A tragédia defensiva que o Vasco viveu contra o Remo, para além dos gols sofridos, se explica em muito por conta das alterações nas laterais. Com Léo Matos voltando de suspensão, deverá ocupar o lado direito. Zeca, assim, volta ao lado que prefere, o esquerdo.

- Força em casa: Você já pôde ler aqui no LANCE!, nesta quarta-feira, que, apesar dos pesares, o desempenho do Vasco, como mandante, nesta Série B, é bom. Resta confirmá-lo.

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- Desempenho defensivo: Por outro lado, a média de gols sofridos precisa cair. A matemática da história da competição é quem diz.