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Novidade na Colina: Vasco anuncia a contratação do técnico Zé Ricardo para a próxima temporada

O novo comandante, que passou pelo clube em 2017/18, assinou contrato com o clube até o final de 2022, com opção de renovação em caso de acesso para a Série A...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 20:10

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 20:10

O Vasco anunciou, na noite deste sábado, o seu novo treinador para a temporada de 2022. Trata-se de um velho conhecido, o técnico José Ricardo Mannarino, o Zé Ricardo, que já teve passagem pelo clube entre 2017 e 2018. O novo comandante chega para liderar o processo de reformulação do futebol e liderar o clube em busca do retorno à elite do futebol brasileiro O novo comandante terá pela frente o desafio de contribuir com a reformulação do elenco para a segunda temporada seguida na Série B. O Vasco teve um dos piores anos de sua história e necessita se organizar para chegar mais forte em 2022.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Desde a última segunda-feira, quando o presidente Jorge Salgado citou o nome do treinador em um vídeo divulgado por um torcedor, o acordo já estava encaminhado. Zé Ricardo assinou contrato com o Vasco da Gama até o final de 2022, com opção de renovação em caso de acesso para a Série A.
– Estou muito feliz em poder voltar para a Colina Histórica. Lugar onde passei momentos maravilhosos, encontrei pessoas do bem. É um momento de satisfação. Vamos ter muito trabalho pela frente, mas tenho certeza que juntos faremos um grande ano. O Vasco merece voltar a elite – disse o treinador ao site oficial do clube carioca.
Com isso, Zé Ricardo irá trabalhar pela terceira vez em São Januário. Nascido no Rio de Janeiro e com passagens por Botafogo, Fortaleza, Internacional, Qatar SC e Flamengo, o profissional de 50 anos comandou equipes de futsal do Vasco da Gama na década de 90.
Em 2017, o técnico retornou ao Cruz-Maltino e comandou a equipe que fez uma boa campanha feita no Campeonato Brasileiro, até a conquista de uma vaga na Copa Libertadores de 2018. Ele comandou o Vasco em cinquenta jogos, com 22 vitórias, treze empates e 15 derrotas.
FICHA DO NOVO TREINADOR
Nome completo: José Ricardo MannarinoApelido: Zé RicardoData de Nascimento: 13/03/1971 (50 anos)Local de Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)Clubes: Flamengo (2017), Vasco da Gama (2017-2018), Botafogo (2018-2019), Fortaleza (2019), Internacional (2019), Qatar SC (2021) e Vasco da Gama (2021).
Crédito: ZéRicardovoltaaoVascoeseráocomandantedaequipenapróximatemporada(Foto:Divulgação/Vasco

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