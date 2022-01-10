Novidade na Colina: Três jogadores se recuperam da Covid-19 e estão reintegrados ao elenco do Vasco

O Vasco iniciou a semana com novidades importantes em seu elenco. Além do anúncio da contratação do lateral-direito Weverton, que pertence ao RB Bragentino, três jogadores estão recuperados da Covid-19. Riquelme, Nene e Matías Galarza foram reintegrados ao grupo na manhã desta segunda-feira e cumprem o protocolo de retorno às atividades do Departamento de Saúde e Performance. Vale lembrar que na última sexta-feira, o lateral-direito Léo Matos, já havia iniciado esse protocolo e se recuperado da doença. Com isso, todos os quatro atletas que testaram positivo estão de volta para iniciar de vez os trabalhos com a camisa do Vasco em 2022

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Com isso, o técnico Zé Ricardo terá reforços importantes para começar a construir a espinha-dorsal da equipe para a estreia do Campeonato Carioca, que será no dia 26 de janeiro, contra o Bangu. O clube tem calma ao mapear o mercado para chegar à estreia da Série B do Campeonato Brasileiro já com uma base.

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Em meio à muitas saídas, o clube já anunciou nove reforços, o novo comandante explicou, na coletiva de sábado, que pretende ainda trazer mais quatro a cinco reforços. Ele fez uma brincadeira sobre a dificuldade do clube no mercado, mas disse que tudo está sendo feito de maneira minuciosa visando a disputa da segunda divisão.