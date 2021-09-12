Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Novidade na Colina: Fernando Diniz comanda seu primeiro treino no Vasco no CT Moacyr Barbosa
futebol

Novidade na Colina: Fernando Diniz comanda seu primeiro treino no Vasco no CT Moacyr Barbosa

Novo comandante se apresentou ao elenco ao lado do presidente Salgado. Ele promoveu trabalhos físicos e técnicos em campo reduzido, e  uma atividade tática em campo aberto...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 13:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 13:28
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O novo comandante chegou! Na manhã deste domingo, o treinador Fernando Diniz se apresentou ao elenco vascaíno no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. O profissional comandou seu primeiro treino no comando técnico do Vasco de olho no duelo CRB, que será realizado na quinta, às 19h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.
Em sua chegada, Diniz se apresentou aos jogadores ao lado do presidente Jorge Salgado e do diretor executivo de futebol Alexandre Pássaro. No primeiro momento, ele se reuniu e conversou com o grupo demonstrando confiança na recuperação da equipe na Série B e na volta à elite do futebol brasileiro.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O técnico promoveu trabalhos físicos e técnicos em campo reduzido e também dirigiu uma atividade tática em campo aberto. Ele realizou as atividades ao lado do preparador físico Wagner Bertelli e dos auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera. O último tem forte identificação com o Cruz-Maltino e marcou um dos gols na final do Carioca 1994 diante do Fluminense.
+ Toque de bola x erros coletivos e individuais: os desafios de Fernando Diniz para ajustar a defesa do Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados