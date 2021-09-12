Novidade na Colina: Fernando Diniz comanda seu primeiro treino no Vasco no CT Moacyr Barbosa

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O novo comandante chegou! Na manhã deste domingo, o treinador Fernando Diniz se apresentou ao elenco vascaíno no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. O profissional comandou seu primeiro treino no comando técnico do Vasco de olho no duelo CRB, que será realizado na quinta, às 19h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Em sua chegada, Diniz se apresentou aos jogadores ao lado do presidente Jorge Salgado e do diretor executivo de futebol Alexandre Pássaro. No primeiro momento, ele se reuniu e conversou com o grupo demonstrando confiança na recuperação da equipe na Série B e na volta à elite do futebol brasileiro.

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O técnico promoveu trabalhos físicos e técnicos em campo reduzido e também dirigiu uma atividade tática em campo aberto. Ele realizou as atividades ao lado do preparador físico Wagner Bertelli e dos auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera. O último tem forte identificação com o Cruz-Maltino e marcou um dos gols na final do Carioca 1994 diante do Fluminense.