Novembro Azul: Santos e Bahia divulgam depoimentos de profissionais que superaram o câncer

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Santos e o Bahia vão dar continuidade às ações envolvendo a campanha referente ao Novembro Azul e, nesta quarta-feira (11), divulgaram em suas redes sociais um vídeo com depoimentos de profissionais do clube que superaram o câncer. No Santos, o vídeo foi de Guilherme Giudice, treinador do time de futebol profissional feminino do clube. Já o Bahia divulgou material produzido com o goleiro Douglas Friedrich.

A ação faz parte da Casa de Apostas, patrocinadora do clube, e teve iniciativa na rodada deste último final de semana quando a escalação do Santos no jogo contra Red Bull Bragantino foi divulgada com apenas cinco atletas, e do Bahia contra o Botafogo, divulgada com apenas seis atletas, representando que metade dos brasileiros com câncer de próstata está em estágio avançado, porém não sabe que tem a doença.

O Novembro Azul envolvendo Santos, Bahia e Casa de Apostas - além de Botafogo e Vitória, outros clubes patrocinados pela empresa, vai se estender durante todo o mês e destaca e reforça a importância da prevenção e do diagnóstico relacionados à saúde do homem, entre eles, o câncer de próstata. A falta de informação e a resistência a buscas de diagnósticos e procedimentos são barreiras que precisam ser vencidas para reduzir a incidência da doença.

- Acreditamos na força do esporte e do futebol para ser um grande vetor de informação e mudança de comportamento das pessoas. Ao realizarmos ações que tratem de temas de grande relevância e alcance, cuidando de pessoas, estamos trabalhando as marcas envolvidas e posicionando a Casa de Apostas mais próxima da sociedade - afirma Hans Schleier, diretor de marketing da Casa de Apostas.