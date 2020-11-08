Nova 'vingança', volta de Gabigol e duelo de líderes de aproveitamentos: Flamengo visita Atlético pelo topo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Se a dose da última quarta não foi suficiente, o Flamengo pode preencher a sua sede de "vingança" derrotando dois rivais homônimos e que estavam (ou estão, no caso atual) entalados. Depois de eliminar o Athletico-PR na Copa do Brasil, ou seja, o algoz do torneio da edição passada, o time de Domènec, agora, Torrent terá a oportunidade de superar o Atlético-MG e devolver o revés na estreia do Brasileiro e a do próprio catalão. O promissor jogo começará às 18h15 deste domingo, no Mineirão, e terá transmissão em Tempo Real do L!. Uma boa notícia para Dome é a volta de Gabigol. Sem jogar desde o dia 30 de setembro, o camisa 9, recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo, retorna à lista de relacionados, podendo fazer companhia a Pedro e Bruno Henrique. O imponente trio, cabe frisar, é responsável por 54% dos gols rubro-negros em 2020, com 16, 30 e 15 bolas na rede, respectivamente.

E quem vai iniciar jogando no ataque? Domènec Torrent ainda não deu indícios, mas já avisou que o cenário está longe de ser um problema. Pelo contrário.

- Com o elenco completo, teremos soluções. Podemos jogar com sistemas diferentes, com Gabigol como extremo, mas também por dentro. E eles não vão jogar todos os jogos. O problema não será quando o Gabi voltar. O problema é agora, que não temos o Gabi. Foi o nosso artilheiro no ano passado - salientou o técnico, após a recente classificação às quartas da Copa do Brasil.

MELHOR MANDANTE X MELHOR VISITANTE

Se ainda não se encontrou no Maracanã neste Brasileirão, fora de casa, o Flamengo lidera o quesito aproveitamento: 66,7%, com seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Mas há uma curiosidade envolvendo o jogo desta noite, sob esta ótica.

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