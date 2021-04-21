Nos últimos cinco jogos do Carioca, Marco Antônio participou da metade dos gols marcados pelo Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Com a missão de retornar à primeira divisão do futebol brasileiro, o Botafogo trouxe 12 reforços para a temporada. Apesar de pouco tempo para fazer uma avaliação dos contratados - apenas quase dois meses de trabalho -, os números já mostram destaque entre alguns jogadores. Dentre eles, está Marco Antônio, que participou diretamente de três gols nas cinco partidas que disputou no Cariocão. Até aqui, o camisa 70 contribuiu com um gol e duas assistências.

> SindeClubes e Botafogo convocam assembleia para discutir medidas; confiraNas cinco partidas em que esteve presente no Campeonato Carioca, o Botafogo marcou seis gols. Dessa maneira, pode-se afirmar que Marco Antônio participou diretamente da metade dos gols marcados pelo Alvinegro Carioca nesse período de tempo. Além disso, o camisa 70 é o terceiro jogador do elenco que mais sofreu faltas na competição (18). Ele fica atrás apenas de Matheus Babi (25), que foi para o Athletico Paranaense, e Warley (20).

- Quando eu soube da proposta, fiquei muito feliz, falei para minha família e tudo. O Botafogo é um time gigante, não merece a situação que está hoje, merece estar entre os melhores na Série A. O que me fez vir foi o interesse deles por mim, me querer aqui a qualquer custo, quando meu empresário me ligou não pensei duas vezes. Me motiva muito chegar em um time como esse - afirmou o jogador na apresentação.

> Botafogo empata na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino​A partida de estreia do meia atacante com a camisa do Botafogo aconteceu no dia 28 de março, contra o Nova Iguaçu, em Bacaxá. Marco Antônio entrou aos 15 minutos da etapa final com o Alvinegro já atrás do placar por 1 a 0. Nos acréscimos, ele cobrou uma falta que caiu no pé de Ênio, que empatou o jogo. Em seguida, praticamente no último lance do jogo, o camisa 70 deu a vitória para o Glorioso.

- Primeiramente agradecer a Deus pela minha estreia. Nada melhor do que estrear com vitória, ainda mais fazendo gol. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu vim passando, até me emociono um pouco porque é um pouquinho difícil falar, mas estou muito feliz, muito feliz mesmo por ter feito o gol e ajudado do Botafogo - disse Marco Antônio, que não conseguiu esconder a emoção.No entanto, nem tudo são flores. Apesar dos números do meia atacante, o ataque do Botafogo não vive os melhores dias. No Clássico Vovô do último domingo, por exemplo, o Alvinegro acertou apenas uma finalização ao gol de Marcos Felipe.

Não à toa, Chamusca ainda não encontrou a formação ideal para fazer o trio ofensivo. Ênio, Warley, Marcinho, Ronald, Felipe Ferreira e o próprio Marco Antônio já foram testados, mas ninguém conseguiu se firmar como titular para atuar pelas pontas.

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Isso mostra que o próprio camisa 70 oscila entre bons e maus jogos. Com números, até o momento promissores, Marco Antônio precisa mostrar mais regularidade dentro de campo para se firmar como um dos titulares do Botafogo para a temporada de 2021.

O Botafogo volta a campo contra o Macaé no próximo domingo, no estádio Nilton Santos, às 18h (de Brasília). A partida é valida pela última rodada do Campeonato Carioca. Eliminado da fase semifinal da competição, o Alvinegro ainda luta por uma vaga na Taça Rio.