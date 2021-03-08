Nos passos de Felipão, Abel Ferreira repete feito do ex-treinador com títulos da Libertadores e Copa do Brasil

Técnico português alcança feito com quase um quinto dos jogos de Luiz Felipe Scolari
Publicado em 08 de Março de 2021 às 09:20

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A temporada do Palmeiras se encerrou com três títulos, dois deles conquistados por Abel Ferreira. Em quatro meses no clube, o português entrou para a história com as conquistas da Copa Libertadores e Copa do Brasil, repetindo feito de Luiz Felipe Scolari.Abel é fã de Felipão, foi convocado por ele nos tempos de atleta para a seleção portuguesa e mantém contato com o ex-técnico desde que chegou ao Brasil. Em pouco tempo, ganhou dois troféus importantes para o clube.Abel Ferreira marcou o nome no Alviverde com duas conquistas em apenas 37 partidas – estão na conta as partidas em que ele não ficou no banco de reservas e o time foi comandando pelos auxiliares. Os triunfos vieram com quase um quinto dos jogos que Felipão precisou para erguer as duas taças.
Luiz Felipe Scolari precisou de 171 compromissos até as conquistas da Copa do Brasil (1998) e Libertadores (1999). Entre elas, ganhou também a Copa Mercosul (1998). Abel tem, em abril, a chance de vencer outro título internacional, uma vez que o Verdão encara o Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana.A promessa de atravessar o Atlântico para trabalhar duro mostra resultado imediato. Abel é 30 anos mais jovem do que Felipão e, assim como o ídolo, já tem o rosto eternizado nos corredores da Academia de Futebol e do Allianz Parque. E isso é só o começo!

