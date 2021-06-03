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Nos Bastidores do Vasco, Marcelo Cabo vai da 'premonição' ao aviso para descanso: 'Maratona do c...'

Antes da partida contra o Boavista, treinador viu na concentração dos atletas no vestiário um sinal de que a vitória seria obtida. Após o resultado, lembrou a sequência de jogos...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 16:56

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 16:56

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco superou o Boavista na noite da última terça-feira e, como já é tradição após vitórias, o Cruz-Maltino divulgou um vídeo da série "Bastidores". O destaque do vídeo relativo à partida pela Copa do Brasil ficou por conta do técnico Marcelo Cabo. Antes de a bola rolar ele viu no silêncio que imperava em determinado momento, no vestiário, um sinal positivo.- Vestiário bom, hein. Eita vestiário concentrado, hein. Eita, vestiário de vitória, hein. Vamos lá, vamos lá. Nível de concentração altíssimo - observou e pregou, até como forma de incentivo aos atletas.
Com o 1 a 0 em Saquarema, o Cruz-Maltino poderá até empatar no jogo de volta, em São Januário, que avança na competição nacional. Mesmo que discretamente, o comandante da equipe celebrou, mas avisou que o calendário não permite grandes festejos.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- jogo de 180 minutos, mas é importante vencer. Agora é descansar porque temos uma maratona do c... domingo, temos que tomar aqueles três pontos da Ponte Preta que deixamos no último jogo (contra o Operário-PR, pela Série B). E, se for assim, tenho certeza que a gente vai chegar - analisou o treinador, citando o próximo desafio pela segunda divisão nacional.

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