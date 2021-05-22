Nos acréscimos, Real Madrid vence o Villarreal de virada, mas fica sem o título de La Liga

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

Neste domingo, o Real Madrid recebeu o Villarreal no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid, pela última rodada de La Liga. Em partida que poderia ter a equipe merengue campeã espanhola, a vitória do time da casa por 2 a 1 não viu tal cenário, e os gols foram marcados por Yéremi Pino para o Villarreal e Benzema e Modric para o Real.

Veja a tabela do EspanholSURPRESAEm um primeiro tempo de pouca efetividade das duas equipes, quem conseguiu marcar o gol foi o Villarreal. Aos 20 minutos de partida, os visitantes foram ao ataque e, com assistência de Gerard Moreno, Yéremi Pino marcou para o seu time.

REAL FAZ POUCODurante a primeira etapa da partida deste sábado, o time do Real Madrid não fez muito. Nos 45 minutos iniciais, a equipe da casa finalizou cinco vezes, mas apenas uma vez ao gol, quando o goleiro Gerónimo Rulli, do Villarreal, pode defender.

EQUILÍBRIOOs dois times não conseguiram levar uma grande vertente ofensiva para a segunda etapa. Com isso, os dois goleiros pouco trabalham, fazendo poucas defesas. O momento de grande destaque foi um gol anulado de Karim Benzema aos treze minutos.

VIRADAO Real Madrid pressionou bastante a equipe do Villarreal, acreditando em seu título até o apito final. Com isso, a equipe da casa permaneceu no ataque e, aos 42 minutos do segundo tempo, Benzema marcou o gol de empate após receber de Rodrygo. Pouco depois, aos 47 minutos, Modric virou o jogo.

TABELA FINALCom a derrota, o Villarreal não conseguiu subir para a sexta colocação, não garantindo uma vaga na próxima Europa League. O Real Madrid, por sua vez, viu o placar positivo do Atlético de Madrid acabar com as suas chances de título.