Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nos acréscimos, Náutico arranca empate do Guarani nos Aflitos

Gol de Bruno José prevaleceu até os 49 minutos quando Amarildo decretou a igualdade...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 23:32

LanceNet

03 mai 2022 às 23:32
Em compromisso válido pela quinta rodada da Série B onde cada time foi dono de um dos tempos, Náutico e Guarani acabou tendo seu marcador definido graças a um gol nos acréscimos onde Amarildo sacramentou o 1 a 1. Bruno José havia inaugurado a contagem na primeira etapa.
O placar nos Aflitos deixou os donos da casa em sétimo lugar com sete pontos ganhos enquanto a equipe de Campinas ocupa a 15ª colocação com cinco unidades.
A primeira chance mais perigosa da partida até foi criada pelos donos da casa quando a cabeçada de Léo Passos obrigou o goleiro Kozlinski a fazer excelente intervenção. Todavia, depois disso, a composição de meio-campo do Bugre começou a se impôr diante do Alvirrubro e, aos poucos, foi criando oportunidades de abrir a contagem até fazer valer seu momento de superioridade.
Depois de bola vinda da defesa após batida de tiro de meta, o ataque do Guarani ganhou a disputa física e, com Júlio César tocando para Eduardo Person, o camisa 8 rapidamente acionou Bruno José. Cara a cara com Lucas Perri, o atacante bateu de pé esquerdo, no canto oposto, inaugurando o placar em Recife.
E CABIA MAIS
Com a manutenção da consistência na etapa inicial, o Guarani podia não ser a equipe com mais tempo de posse, mas se mostrava mais eficiente quando a possuia no aspecto da movimentação e troca de passes precisos na armação das jogadas. Através dessa consistência, o time de Campinas teve uma ótima chance de ampliar quando Bruno José recebeu dentro da grande área e, ao tocar tirando de Perri, viu o lateral-direito Thassio atuar como verdadeiro salvador, interceptando a finalização.
FOI SOFRIDO...​Também pela necessidade de recuperação na partida, o Náutico mostrou uma mudança de postura na etapa complementar onde os visitantes ficaram mais retraídos, tendo de marcar mais próximos a sua meta do que conseguiam no segundo tempo.
E, se de um lado as jogadas de contra-ataque não aconteciam para o Bugre aproveitar maiores espaços (exceção feita ao escape de Ronald que parou no corte providencial de Ralph com o gol vazio), o Timbu ia melhorando sua pontaria nas finalizações. Chegando, inclusive, a forçar duas boas defesas de Kozlinski e acertar tanto a trave como o travessão do time paulista.
...MAS O GOL SAIU​Apesar da evolução do adversário confronto, o Guarani conseguia resistir as investidas do time pernambucano e, em meio as dificuldades, arrancava sua segunda vitória na Série B até aos 49 minutos. Porém, em bola alçada na área, Kozlinski errou na saída pelo alto e, na cabeçada de Amarildo, a bola balançou as redes para decretar a igualdade.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​NÁUTICO 1 x 1 GUARANI
Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)Data e hora: 03/05/2022 - 21h30 (de Brasília)Público: 4294 pessoasÁrbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)​Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (ambos RN)​Cartões amarelos: Leandro Carvalho, Carlão (NAU); Matheus Pereira, Eduardo Person, Diogo Matheus (GUA)Cartões vermelhos: Leandro Carvalho (NAU)
GOLS: Bruno José (20'/1°T) (0-1); Amarildo (49'/2°T) (1-1)
NÁUTICO (Técnico: Roberto Fernandes)
Lucas Perri; Thassio (Victor Ferraz, no intervalo), Carlão, Bruno Bispo e Júnior Tavares; Rhaldney, Eduardo (Ralph, no intervalo) e Jean Carlos; Niltinho (Pedro Vitor, no intervalo), Léo Passos (Amarildo, aos 32'/2°T) e Luis Phelipe (Evandro, aos 32'/2°T).
GUARANI (Técnico: Daniel Paulista)
Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira (Eliel, aos 25'/2°T); Leandro Vilela, Rodrigo Andrade (Índio, no intervalo) e Eduardo Person (Derlan, aos 33'/2°T); Bruno José (Yago, aos 33'/2°T), Nicolas Careca e Júlio Cesar (Ronald, no intervalo).
Crédito: Marlon Costa/Divulgação/Guarani FC

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados