Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nome de Isla sai no BID e lateral está liberado para estrear pelo Flamengo

Escalação do lateral chileno já na próxima rodada, contra o Santos, depende apenas da avaliação da comissão técnica...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 14:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 14:08
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo terá um novo jogador à disposição já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Maurício Isla teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para fazer a estreia com a camisa rubro-negra.
O chileno agora depende apenas da comissão técnica para jogar. Ele viajará com o elenco para o duelo contra o Santos, no domingo, às 16h, na Vila Belmiro. Como a última partida oficial do jogador foi em março, ele trabalha para chegar ao nível físico do restante do elenco.
Com o substituto de Rafinha apresentado na última segunda-feira no Ninho do Urubu, o Flamengo vinha correndo para resolver a parte burocrática o mais rápido possível e ter o jogador à disposição. Isso porque João Lucas, substituto imediato na posição, se lesionou. Renê chegou a jogar improvisado na posição e Matheuzinho, cria da base, ganhou uma oportunidade contra o Botafogo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados