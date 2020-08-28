Nome de Isla sai no BID e lateral está liberado para estrear pelo Flamengo

O Flamengo terá um novo jogador à disposição já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Maurício Isla teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para fazer a estreia com a camisa rubro-negra.
O chileno agora depende apenas da comissão técnica para jogar. Ele viajará com o elenco para o duelo contra o Santos, no domingo, às 16h, na Vila Belmiro. Como a última partida oficial do jogador foi em março, ele trabalha para chegar ao nível físico do restante do elenco.
Com o substituto de Rafinha apresentado na última segunda-feira no Ninho do Urubu, o Flamengo vinha correndo para resolver a parte burocrática o mais rápido possível e ter o jogador à disposição. Isso porque João Lucas, substituto imediato na posição, se lesionou. Renê chegou a jogar improvisado na posição e Matheuzinho, cria da base, ganhou uma oportunidade contra o Botafogo.