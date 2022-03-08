Noite especial: Lucas Mezenga e Rikelmi marcam primeiro gol pelo Botafogo em goleada

Lucas Mezenga e Rikelmi jamais esquecerão o dia 7 de março de 2022. Os jovens marcaram os primeiros gols como jogadores profissionais - e pelo Botafogo, consequentemente - na vitória do Glorioso por 5 a 0 sobre o Volta Redonda na noite desta segunda-feira, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos.+ Contagem regressiva! Botafogo aceita pedido e Al-Duhail liberará Luís Castro em até duas semanas

Rikelmi recebeu chance como titular e não decepcionou. O camisa 27 foi um dos melhores jogadores em campo e fechou a participação com chave de ouro: após receber um cruzamento rasteiro, acertou um chute de rara felicidade da intermediária no ângulo e saiu para o abraço.

O atacante foi adquirido em definitivo junto ao Juventus-SP no fim do ano passado - antes, ele estava emprestado ao time sub-20 do Botafogo, onde se destacou no ano passado. O jovem dá os primeiros passos no elenco profissional.

Lucas Mezenga teve que substituir Joel Carli no jogo em que o argentino se tornou o jogador estrangeiro com mais partidas na história do Botafogo. O zagueiro sentiu dores no tornozelo durante o intervalo e o camisa 40 foi chamado por Lúcio Flávio para o segundo tempo.

Não foi problema: Mezenga teve atuação segura e, de praxe, balançou as redes. Após escanteio, chegou sozinho dentro da área para marcar - a coincidência é que Carli havia marcado no primeiro tempo, também após um escanteio.