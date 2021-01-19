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No treino, Marcão indica novidade na escalação do Fluminense para o duelo com o Coritiba no Couto Pereira

Técnico esboça uma mudança na equipe titular, que enfrentará o Coxa nesta quarta, às 20h30. Egídio deve voltar a ser titular na lateral-esquerda no lugar de Danilo Barcelos...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 18:53

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 18:53

Crédito: MAILSON SANTANA/FFC
O Fluminense realizou o último treinamento no CT Carlos Castilho e viajou nesta terça-feira para Curitiba. Na quarta, a equipe enfrenta o Coritiba, às 20h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a atividade, o técnico Marcão esboçou apenas uma mudança no time que venceu o Sport, no último sábado: a entrada de Egídio na lateral-esquerda no lugar de Danilo Barcelos.
> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados
Por outro lado, o Tricolor das Laranjeiras terá dois desfalques para o duelo desta quarta. Ganso segue de fora depois de apresentar um quadro de apendicite, e Marcos Paulo sofreu um entorse no dedão do pé direito. O goleiro Muriel voltou aos treinos após sofrer uma concussão na atividade da última sexta, porém também não estará à disposição. Com isso, João Lopes será o arqueiro suplente no duelo com o Coxa.
Neste sentido, a provável escalação do Fluminense para a partida contra o Coritiba, nesta quarta, é: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Egídio; Martinelli, Yago e Michel Araújo; Luiz Henrique, Lucca e Fred.
Com 46 pontos, o Tricolor ocupa a sétima posição do Brasileirão e ainda almeja uma vaga na maior competição continental de clubes. Apesar de estar fora do G6, a competição pode se transformar em até G8 caso o Palmeiras conquiste a Libertadores 2020 e o Grêmio erga a taça da Copa do Brasil. Para isso, ambos os times precisam terminar entre os seis primeiros.
Nas próximas rodadas, o Fluminense enfrentará as equipes que seguem no Z4 atualmente: Coritiba, Botafogo, Goiás e Bahia. No turno, o time viveu o seu melhor momento na competição nos últimos oito jogos e chegou a figurar no G4.

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