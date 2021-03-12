No topo! Flamengo lidera interações no Twitter no mês de fevereiro entre clubes americanos

O Flamengo liderou as interações no Twitter entre os clubes sul-americanos no mês de fevereiro, com 8,41 milhões de menções, curtidas e compartilhamentos na rede. O clube da Gávea superou, com grande vantagem, o River Plate, que teve 2,8 milhões, e o Palmeiras, campeão da Libertadores, com 2,28 milhões.