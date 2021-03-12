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No topo! Flamengo lidera interações no Twitter no mês de fevereiro entre clubes americanos

Clube superou em muito os rivais do continente americano no último mês...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 11:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 11:32
Crédito: Paula Reis/Flamengo
O Flamengo liderou as interações no Twitter entre os clubes sul-americanos no mês de fevereiro, com 8,41 milhões de menções, curtidas e compartilhamentos na rede. O clube da Gávea superou, com grande vantagem, o River Plate, que teve 2,8 milhões, e o Palmeiras, campeão da Libertadores, com 2,28 milhões.
Além de Flamengo, River Plate (ARG) e Palmeiras, o Top-10 é formado por Atlético-MG (1,87mi); Internacional (1,26mi); Santos (1,21mi); São Paulo (1,17mi); Fluminense (1,09mi); Tigres (MEX) (980 mil); e Corinthians (901 mil), segundo levantamento do portal "Deportes & Finanzas". Confira o ranking!

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