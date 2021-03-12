No topo! Flamengo lidera interações no Twitter no mês de fevereiro entre clubes americanos

O Flamengo liderou as interações no Twitter entre os clubes sul-americanos no mês de fevereiro, com 8,41 milhões de menções, curtidas e compartilhamentos na rede. O clube da Gávea superou, com grande vantagem, o River Plate, que teve 2,8 milhões, e o Palmeiras, campeão da Libertadores, com 2,28 milhões.
Além de Flamengo, River Plate (ARG) e Palmeiras, o Top-10 é formado por Atlético-MG (1,87mi); Internacional (1,26mi); Santos (1,21mi); São Paulo (1,17mi); Fluminense (1,09mi); Tigres (MEX) (980 mil); e Corinthians (901 mil), segundo levantamento do portal "Deportes & Finanzas". Confira o ranking!