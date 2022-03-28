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No Sub-17 do Corinthians, Guilherme Dalla Déa celebra estreia e título do Paulista Cup

Timão venceu o clássico contra o Palmeiras por 2 a 1 e sagrou-se campeão da competição estadual...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 17:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 17:18
No último final de semana, o técnico Guilherme Dalla Déa estreou com título com a equipe Sub-17 do Corinthians. Na decisão da Paulista Cup, o treinador comandou a vitória dos Filhos do Terrão no clássico contra o Palmeiras, por 2 a 1, e sagrou-se campeão da competição estadual.> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians
Campeão mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira, Dalla Deá comemorou o início de trabalho no Timão. O técnico agradeceu os membros da comissão técnica que iniciariam o campeonato ainda em 2021.
- Início de trabalho com o título do Paulista Cup. Apenas fechando o ciclo do querido professor Vinicius e todo pessoal da comissão técnica (Caco, Rodrigo Marin, Guilherme, Franck, Danilo, Diego, Marcinho e Zeca) que iniciaram essa trajetória fantástica. Feliz pela estreia, pelo título e, principalmente, pelos meninos. É campeão! - celebrou o técnico em suas redes sociais.
> TABELA - Confira e simule os primeiros jogos do Timão na Libertadores
A equipe Sub-17 do alvinegro paulista segue treinando para o início do Paulistão da categoria. Os Filhos do Terrão estreiam no dia 16 de abril, em casa, contra o GE Osasco.
Crédito: GuilhermeDallaDéacomataçadaPaulistaCup(Foto:RodrigoGazzanel/Ag.Corinthians

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