No Sub-17 do Corinthians, Guilherme Dalla Déa celebra estreia e título do Paulista Cup

No último final de semana, o técnico Guilherme Dalla Déa estreou com título com a equipe Sub-17 do Corinthians. Na decisão da Paulista Cup, o treinador comandou a vitória dos Filhos do Terrão no clássico contra o Palmeiras, por 2 a 1, e sagrou-se campeão da competição estadual.> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians

Campeão mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira, Dalla Deá comemorou o início de trabalho no Timão. O técnico agradeceu os membros da comissão técnica que iniciariam o campeonato ainda em 2021.

- Início de trabalho com o título do Paulista Cup. Apenas fechando o ciclo do querido professor Vinicius e todo pessoal da comissão técnica (Caco, Rodrigo Marin, Guilherme, Franck, Danilo, Diego, Marcinho e Zeca) que iniciaram essa trajetória fantástica. Feliz pela estreia, pelo título e, principalmente, pelos meninos. É campeão! - celebrou o técnico em suas redes sociais.

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A equipe Sub-17 do alvinegro paulista segue treinando para o início do Paulistão da categoria. Os Filhos do Terrão estreiam no dia 16 de abril, em casa, contra o GE Osasco.