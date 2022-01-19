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No Rio de Janeiro, Fábio comemora acerto com o Fluminense: 'Agradecer por essa grande oportunidade'

Goleiro chegou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira e passará por exames físicos; Fábio relembrou parceria com Fred e Abel Braga no Cruzeiro...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 14:45

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 14:45

O Fluminense está prestes a assinar com mais um reforço para a temporada. Nesta quarta, Fábio, ex-Cruzeiro, chegou ao Rio de Janeiro para formalizar o acerto com o Tricolor. No aeroporto, o jogador falou com a imprensa e revelou que não chegou a conversar com o América-MG, que tinha interesse no goleiro, e agradeceu ao clube carioca pela procura. - Eu ainda ia conversar com o América-MG. Minha vida sempre foi direcionada por Deus, e Deus abriu essa porta aí ontem à noite de uma forma tão natural. Só vim direcionado que era aqui o lugar onde eu poderia ajudar o Fluminense e os meus companheiros a fazer uma grande temporada em 2022. Agradecer por essa grande oportunidade, de vestir a camisa tricolor, espero que corra tudo bem nos exames para poder ajudar. Se precisar, vou estar sempre à disposição. Graças a Deus, a saúde está 100% - disse. > Confira a tabela do Carioca 2022
Ainda nesta quarta, o arqueiro vai passar por exames médicos e depois deve assinar o contrato com o Flu por uma temporada. Do atual elenco, Fábio já conhece Abel Braga e Fred, que passaram pela Raposa. O veterano relembrou a parceria e disse que espera fazer mais amizades no Rio de Janeiro.
- Sempre importante. O Abel a gente teve oportunidade de trabalhar recentemente, em 2019, e o Fred também, ficamos um período muito bom no Cruzeiro. Já tinha trabalhado com ele na minha chegada ao Cruzeiro, quando ele estava em 2005. Tenho vários amigos aqui, com certeza vou fazer outros grandes amigos aqui também. Vai dar tudo certo.
Crédito: FábioacertoucomoFluminensenaúltimaterça-feira(BrunoHaddad/Cruzeiro

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