No Rio de Janeiro, Fábio comemora acerto com o Fluminense: 'Agradecer por essa grande oportunidade'

O Fluminense está prestes a assinar com mais um reforço para a temporada. Nesta quarta, Fábio, ex-Cruzeiro, chegou ao Rio de Janeiro para formalizar o acerto com o Tricolor. No aeroporto, o jogador falou com a imprensa e revelou que não chegou a conversar com o América-MG, que tinha interesse no goleiro, e agradeceu ao clube carioca pela procura. - Eu ainda ia conversar com o América-MG. Minha vida sempre foi direcionada por Deus, e Deus abriu essa porta aí ontem à noite de uma forma tão natural. Só vim direcionado que era aqui o lugar onde eu poderia ajudar o Fluminense e os meus companheiros a fazer uma grande temporada em 2022. Agradecer por essa grande oportunidade, de vestir a camisa tricolor, espero que corra tudo bem nos exames para poder ajudar. Se precisar, vou estar sempre à disposição. Graças a Deus, a saúde está 100% - disse. > Confira a tabela do Carioca 2022