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No retorno de Ricardo Resende, Botafogo vence no Carioca sub-20

Técnico, que comandou a equipe profissional nos últimos dois da Série B, volta ao time de base e Alvinegro bate o Nova Iguaçu com dois gols de Gabriel Conceição...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 14:33

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 14:33
Crédito: Wanderson Gomes
O Botafogo tenta se recuperar no Campeonato Carioca sub-20. Na manhã desta quinta-feira, o Alvinegro derrotou o Nova Iguaçu por 2 a 0 no CEFAT, em Niterói, com dois gols de Gabriel Conceição. O duelo marcou o retorno de Ricardo Resende, que treinou o time profissional nos últimos dois jogos da Série B do Brasileirão, no comando da equipe.
Mesmo com a vitória, o Botafogo não está na zona de classificação para a fase mata-mata. O clube tem 9 pontos e ocupa a 9ª posição, estando um ponto atrás de Boavista e Bangu, os primeiros dentro do G8.Vale lembrar que os oito primeiros colocados se classificam às quartas de final. O Botafogo, por dividir os compromissos entre o Brasileirão e a Copa do Brasil da categoria, muitas vezes colocou um time reserva no Estadual - agora, corre atrás do prejuízo pela classificação.
O Botafogo volta aos gramados pela competição no dia 4 de agosto, uma quarta-feira, diante do Bangu, no Estádio Moça Bonita. Pela proximidade dos times na tabela, o duelo é fundamental para as pretensões de classificação do Alvinegro ao mata-mata.

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