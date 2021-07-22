No retorno de Ricardo Resende, Botafogo vence no Carioca sub-20

O Botafogo tenta se recuperar no Campeonato Carioca sub-20. Na manhã desta quinta-feira, o Alvinegro derrotou o Nova Iguaçu por 2 a 0 no CEFAT, em Niterói, com dois gols de Gabriel Conceição. O duelo marcou o retorno de Ricardo Resende, que treinou o time profissional nos últimos dois jogos da Série B do Brasileirão, no comando da equipe.

Mesmo com a vitória, o Botafogo não está na zona de classificação para a fase mata-mata. O clube tem 9 pontos e ocupa a 9ª posição, estando um ponto atrás de Boavista e Bangu, os primeiros dentro do G8.Vale lembrar que os oito primeiros colocados se classificam às quartas de final. O Botafogo, por dividir os compromissos entre o Brasileirão e a Copa do Brasil da categoria, muitas vezes colocou um time reserva no Estadual - agora, corre atrás do prejuízo pela classificação.