No primeiro teste dos reforços da temporada, Vasco vence Saferj em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa

O Vasco segue sua intensa preparação para a estreia no Campeonato Carioca 2022. Na manhã deste sábado, o Cruz-Maltino encarou o seu primeiro teste no ano ao realizar um jogo-treino contra a equipe profissional da Saferj (Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. O duelo terminou com a vitória do Gigante da Colina por 2 a 0, com gols de Juninho e Laranjeira. O goleiro Lucão ainda defendeu um pênalti.O técnico Zé Ricardo utilizou o confronto, que foi dividido em dois tempos de 30 minutos, para observar os jogadores, sobretudo os reforços que compões o novo elenco vascaíno. Entre eles, apenas Thiago Rodrigues, Alexander, Weverton Jesus, MT, Sarrafiore e Jhon Sánchez não participaram do jogo-treino.

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Ao longo do jogo-treino, os jogadores colocaram em prática o que vem sendo treinado desde a reapresentação da equipe no último dia 3 de janeiro. Os reforços Anderson Conceição, Edimar, Raniel e Isaque tiveram boas oportunidades de marcar, mas quem balançou a rede foram as pratas da casa.

No primeiro tempo, Juninho arrancou pela esquerda e abriu o placar para o Vasco. Na volta do intervalo, o comandante fez algumas mudanças na equipes, que continuou superior e ampliou a vantagem com Laranjeira. O duelo ainda foi marcado pelo goleiro Lucão, que defendeu um pênalti.

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Escalação do 1º tempo: Halls, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Matías Galarza, Juninho, Vitinho, Bruno Nazário, Isaque e Raniel

Escalação do 2º tempo: Lucão, Weverton (Paulinho), Ulisses (Luis Cangá), Anderson Conceição (Léo Matos) e Edimar (Matheus Maycon); Caio Dantas, Juninho (Roger), Riquelme, Gabriel Pec, Laranjeira e Isaque (Nenê).