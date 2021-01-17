Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • No primeiro revés com Luxemburgo, Vasco não faz uma boa partida, mas expulsão é decisiva em São Januário
futebol

No primeiro revés com Luxemburgo, Vasco não faz uma boa partida, mas expulsão é decisiva em São Januário

Cruz-Maltino joga com menos um desde os 29 do primeiro tempo e é derrotado sob seu domínio com gol de Hugo Moura. Equipe volta a campo na quarta contra o RB Bragantino...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2021 às 09:00

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 09:00

Crédito: Divulgação/Coritiba
Com o retorno de Luxemburgo, o Vasco voltou a jogar bem e conquistou quatro pontos importantes na luta contra o rebaixamento. Com isso, o jogo contra o Coritiba era considerado como chave para a sequência da competição, já que o adversário era o último colocado. Porém, o time não fez uma boa partida, e um lance mudou os rumos do jogo e fez com que o Cruz-Maltino conhecesse o seu primeiro revés sob o comando do experiente treinador.
> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados
Desde o início da partida, o Vasco pecava na falta de intensidade, apresentada nos jogos anteriores, e no último passe. Com poucas jogadas verticais, o confronto se mostrava equilibrado até os 29 minutos do primeiro tempo. Em um lance temerário, Henrique acertou o cotovelo no rosto de Sarrafiore e depois da consulta ao VAR, foi expulso, prejudicando a equipe na partida.
Com um a menos, Luxemburgo tentou preencher a lacuna ao deslocar Yago Pikachu para a lateral-esquerda, o que não funcionou. No lance do gol do Coxa, faltou um jogador no lado direito para marcar a zona intermediária e evitar um chute de longa distância. O volante Hugo Moura aproveitou a brecha e estufou a meta de Fernando Miguel, que chegou atrasado no lance.
- Eu tenho um lateral jogando no meio-campo, que já jogou algumas vezes de lateral-esquerdo. Por que eu vou trocar um jogador ainda no primeiro tempo? E como ele atuou bem na lateral, não teve nenhum problema ali, eu preferi deixar do que fazer a substituição. Depois eu fiz a substituição vendo o que o Coritiba ia fazer - disse o treinador. Na volta do intervalo, o treinador resolveu melhorar a criatividade de seu meio-campo com a reestreia de Martín Benítez e ao dar mais uma chance para o jovem Caio Lopes. A equipe até aumentou o seu volume de jogo, visto que o Coxa preferiu segurar o resultado, porém faltou finalizar mais e buscar a sua referência na área: Germán Cano. Sem jogar desde dezembro, Martín mostrou que precisa recuperar a condição física em meio à reta final da temporada.
- Ficou claro que ele (Martín Benítez) precisa de mais jogo. Você não tem como levar 15 dias preparando o jogador, porque não dá tempo. Você tem que usar o jogador, como usei. Vamos ver agora na representação para ver como vamos preparar o time para quarta-feira. Vamos ver o que podemos fazer - frisou.
Durante todo segundo tempo, Cano só teve uma chance clara, nos acréscimos, em que Wilson fez uma grande defesa, garantiu o triunfo para a equipe paranaense, que não vencia há três meses. A expulsão fez com que o Vasco ficasse mais exposto e o time do Alto da Glória aproveitou o momento e levou os três pontos para casa.
O Gigante da Colina volta a campo na próxima quarta, às 21h30, fora de casa, em mais um confronto direto: diante do RB Bragantino. Para não deixar o pelotão do Z4 encostar e o perigo aumentar, o time necessita da vitória, já que terá duelos contra times que disputam o título em seguida: Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e Internacional. Entre eles, os comandados do Luxa ainda enfrentam Bahia, Fortaleza e Goiás na luta contra o rebaixamento e o Corinthians, que sonha com uma vaga na Libertadores 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados