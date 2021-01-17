No primeiro revés com Luxemburgo, Vasco não faz uma boa partida, mas expulsão é decisiva em São Januário

Crédito: Divulgação/Coritiba

Com o retorno de Luxemburgo, o Vasco voltou a jogar bem e conquistou quatro pontos importantes na luta contra o rebaixamento. Com isso, o jogo contra o Coritiba era considerado como chave para a sequência da competição, já que o adversário era o último colocado. Porém, o time não fez uma boa partida, e um lance mudou os rumos do jogo e fez com que o Cruz-Maltino conhecesse o seu primeiro revés sob o comando do experiente treinador.

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Desde o início da partida, o Vasco pecava na falta de intensidade, apresentada nos jogos anteriores, e no último passe. Com poucas jogadas verticais, o confronto se mostrava equilibrado até os 29 minutos do primeiro tempo. Em um lance temerário, Henrique acertou o cotovelo no rosto de Sarrafiore e depois da consulta ao VAR, foi expulso, prejudicando a equipe na partida.

Com um a menos, Luxemburgo tentou preencher a lacuna ao deslocar Yago Pikachu para a lateral-esquerda, o que não funcionou. No lance do gol do Coxa, faltou um jogador no lado direito para marcar a zona intermediária e evitar um chute de longa distância. O volante Hugo Moura aproveitou a brecha e estufou a meta de Fernando Miguel, que chegou atrasado no lance.

- Eu tenho um lateral jogando no meio-campo, que já jogou algumas vezes de lateral-esquerdo. Por que eu vou trocar um jogador ainda no primeiro tempo? E como ele atuou bem na lateral, não teve nenhum problema ali, eu preferi deixar do que fazer a substituição. Depois eu fiz a substituição vendo o que o Coritiba ia fazer - disse o treinador. Na volta do intervalo, o treinador resolveu melhorar a criatividade de seu meio-campo com a reestreia de Martín Benítez e ao dar mais uma chance para o jovem Caio Lopes. A equipe até aumentou o seu volume de jogo, visto que o Coxa preferiu segurar o resultado, porém faltou finalizar mais e buscar a sua referência na área: Germán Cano. Sem jogar desde dezembro, Martín mostrou que precisa recuperar a condição física em meio à reta final da temporada.

- Ficou claro que ele (Martín Benítez) precisa de mais jogo. Você não tem como levar 15 dias preparando o jogador, porque não dá tempo. Você tem que usar o jogador, como usei. Vamos ver agora na representação para ver como vamos preparar o time para quarta-feira. Vamos ver o que podemos fazer - frisou.

Durante todo segundo tempo, Cano só teve uma chance clara, nos acréscimos, em que Wilson fez uma grande defesa, garantiu o triunfo para a equipe paranaense, que não vencia há três meses. A expulsão fez com que o Vasco ficasse mais exposto e o time do Alto da Glória aproveitou o momento e levou os três pontos para casa.