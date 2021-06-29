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No feminino, técnica do Bragantino comenta situação da equipe no Brasileirão A2

Camilla Orlando precisa da vitória para classificação do time pelas quartas de final no Brasileirão da Série A2
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Publicado em 29 de Junho de 2021 às 13:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 13:47
Crédito: Treinadora está na equipe desde março do ano passado (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O time feminino do Bragantino é um dos grandes favoritos do Campeonato Brasileiro Feminino A2. O Massa Bruta terminou a primeira fase da competição na liderança da tabela em campanha onde a técnica da equipe, Camilla Orlando, fez uma avaliação tanto do desempenho como da preparação de suas atletas.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Estamos treinando forte e focadas desde o início do ano com muito empenho e dedicação para realizar o nosso objetivo do ano que é o acesso para o Brasileiro A1. O clube nos dá todo suporte e estrutura para que a gente siga trabalhando em mais alto nível - comentou a treinadora.
Na partida de ida das oitavas de final, o Bragantino tropeçou perdendo boas chances de gols e acabou perdendo para o JC Futebol Clube por 1 a 0. Com isso, precisa reverter o quadro na eliminatória confiando em repetir a primeira fase do campeonato onde 100% de aproveitamento totalizando 25 gols marcados e nenhum gol sofrido.
- Tropeçamos, mas vamos seguir focadas. Temos mais uma grande chance de buscar a vitória e faremos de tudo para sair com o resultado positivo. Vamos rever os erros cometidos no último jogo e ajustar para atingirmos o que queremos. Vamos pra cima! - declarou a treinadora.
O Red Bull Bragantino enfrenta o JC mais uma vez no próximo domingo, às 15h (de Brasília) no CFA em Jarinú.

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