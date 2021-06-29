No feminino, técnica do Bragantino comenta situação da equipe no Brasileirão A2

O time feminino do Bragantino é um dos grandes favoritos do Campeonato Brasileiro Feminino A2. O Massa Bruta terminou a primeira fase da competição na liderança da tabela em campanha onde a técnica da equipe, Camilla Orlando, fez uma avaliação tanto do desempenho como da preparação de suas atletas.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Estamos treinando forte e focadas desde o início do ano com muito empenho e dedicação para realizar o nosso objetivo do ano que é o acesso para o Brasileiro A1. O clube nos dá todo suporte e estrutura para que a gente siga trabalhando em mais alto nível - comentou a treinadora.