No Facebook, Libertadores reprisará goleada do Flamengo contra Grêmio

A Conmebol e o Facebook fizeram uma parceria para trazer jogos clássicos da Copa Libertadores para o Facebook Watch. Ao todo, serão 28 jogos exibidos à América Latina, sendo 14 envolvendo times brasileiros. Campeão da edição de 2019, o Flamengo poderá reviver as emoções de uma partida marcante da campanha do bicampeonato.
No dia 25 de junho, os rubro-negros poderão relembrar o histórico confronto contra o Grêmio, válido pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores do ano passado. Na ocasião, o Flamengo goleou o rival por 5 a 0 e garantiu a vaga na decisão contra o River Plate, da Argentina. A reprise está marcada para às 20h (de Brasília).
- Sabemos que o esporte proporciona uma conexão profunda às pessoas e estamos felizes em trazer essas partidas para os fãs de futebol da região. Os torcedores poderão reviver momentos icônicos do torneio e se conectar com os amigos para assisti-los juntos, não importa onde eles estiverem - disse Leo Lenz Cesar, diretor de Parcerias Esportivas do Facebook na América Latina.
A parceria começou no último dia 28 de maio com a exibição do duelo entre Vasco e River Plate, pela Libertadores de 2008. Os torcedores ainda terão a oportunidade de assistir a partidas como a final entre Corinthians e Boca Juniors, em 2012, e o Grêmio disputando o título contra o Lanus, em 2017, São Paulo em busca de sua primeira taça da Libertadores contra o Newells, em 1992, entre outras partidas históricas.
Confira abaixo a lista completa de partidas clássicas que estarão disponíveis no Facebook Watch:
28 de maio às 20h (Horário de Brasília): River vs. Vasco (semifinal - 1998)30 de maio às 16h: Atlético-MG vs. Tijuana (quartas de final - 2013)4 de junho às 20h: Corinthians vs. Vasco (quartas de final - 2012)6 de junho às 16h: Corinthians vs. Palmeiras (semifinal - 2000)11 de junho às 20h: Palmeiras vs. Dep. Cali (final - 1999)13 de junho às 16h: São Paulo vs. Newells (final - 1992)18 de junho às 20h: Atlético MG vs. Olimpia (final - 2013)20 de junho às 16h: Santos vs. Peñarol (final - 2011)25 de junho às 20h: Flamengo x Grêmio (semifinal - 2019)27 de junho às 16h: Internacional vs. Chivas (final - 2010)2 de julho às 20h: Palmeiras vs. River (semifinal - 1999)4 de julho às 16h: Corinthians vs. Boca (final - 2012)9 de julho às 20h: Lanús vs. Gremio (final - 2017)11 de julho às 16h: São Paulo vs. Athletico (final 2005)E MAIS:Suposta nova camisa alternativa do Flamengo vaza; confiraVice-presidente do Flamengo provoca após renovação de Jesus: 'Para desespero dos antis!'Rodriguinho explica por que não foi para o Flamengo: 'No apagar das luzes, levaram o Arrascaeta'Witzel libera volta do futebol carioca a partir deste sábado sem públicoSolução financeira? Saiba quanto os títulos podem render ao Fla em 2020Jorge Jesus revela 'fator número 1' ao optar pela permanência no Flamengo'Mister Ficou': Flamengo oficializa renovação de Jorge Jesus por um ano E MAIS: