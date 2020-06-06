No Facebook, Libertadores reprisará goleada do Flamengo contra Grêmio

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A Conmebol e o Facebook fizeram uma parceria para trazer jogos clássicos da Copa Libertadores para o Facebook Watch. Ao todo, serão 28 jogos exibidos à América Latina, sendo 14 envolvendo times brasileiros. Campeão da edição de 2019, o Flamengo poderá reviver as emoções de uma partida marcante da campanha do bicampeonato.

No dia 25 de junho, os rubro-negros poderão relembrar o histórico confronto contra o Grêmio, válido pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores do ano passado. Na ocasião, o Flamengo goleou o rival por 5 a 0 e garantiu a vaga na decisão contra o River Plate, da Argentina. A reprise está marcada para às 20h (de Brasília).

- Sabemos que o esporte proporciona uma conexão profunda às pessoas e estamos felizes em trazer essas partidas para os fãs de futebol da região. Os torcedores poderão reviver momentos icônicos do torneio e se conectar com os amigos para assisti-los juntos, não importa onde eles estiverem - disse Leo Lenz Cesar, diretor de Parcerias Esportivas do Facebook na América Latina.

A parceria começou no último dia 28 de maio com a exibição do duelo entre Vasco e River Plate, pela Libertadores de 2008. Os torcedores ainda terão a oportunidade de assistir a partidas como a final entre Corinthians e Boca Juniors, em 2012, e o Grêmio disputando o título contra o Lanus, em 2017, São Paulo em busca de sua primeira taça da Libertadores contra o Newells, em 1992, entre outras partidas históricas.

Confira abaixo a lista completa de partidas clássicas que estarão disponíveis no Facebook Watch: