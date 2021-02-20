No embarque do Internacional para o Rio de Janeiro, torcida se aglomera em aeroporto

Sem se preocupar com os aspectos sanitários de distanciamento social relacionados a pandemia que segue com bastante força em todo o país, mais de mil torcedores do Internacional foram se "despedir" do time nos arredores do Aeroporto Salgado Filho na tarde desse sábado (20). >Quais combinações dão o título do Brasileirão 2020 para o Inter?Isso porque, no domingo às 16h (de Brasília), uma vitória diante do Flamengo no Maracanã basta para que a equipe de Abel Braga se consolide como campeã do Brasileirão e findar um jejum que ultrapassa as quatro décadas. Em caso de empate ou revés, a decisão do torneio irá para a rodada derradeira onde todas as partidas serão disputadas na quinta-feira (25) às 21h30.