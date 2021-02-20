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No embarque do Internacional para o Rio de Janeiro, torcida se aglomera em aeroporto

Festejo com o equivalente a mais de mil pessoas estiveram na entrada do Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre...
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Publicado em 

20 fev 2021 às 16:42

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 16:42

Crédito: Rodinei teve multa para atuar contra o Flamengo paga através de doação de torcedor (Divulgação/Internacional
Sem se preocupar com os aspectos sanitários de distanciamento social relacionados a pandemia que segue com bastante força em todo o país, mais de mil torcedores do Internacional foram se "despedir" do time nos arredores do Aeroporto Salgado Filho na tarde desse sábado (20). >Quais combinações dão o título do Brasileirão 2020 para o Inter?Isso porque, no domingo às 16h (de Brasília), uma vitória diante do Flamengo no Maracanã basta para que a equipe de Abel Braga se consolide como campeã do Brasileirão e findar um jejum que ultrapassa as quatro décadas. Em caso de empate ou revés, a decisão do torneio irá para a rodada derradeira onde todas as partidas serão disputadas na quinta-feira (25) às 21h30.
Além de estarem devidamente fardados de vermelho, instrumentos, faixas, sinalizadores e os cantos entoados pelos presentes fizeram das imediações do aeroporto quase que uma arquibancada improvisada para os atletas e demais integrantes da delegação que passaram de ônibus.
Nas suas redes sociais, o Inter não fez qualquer tipo de menção ao ocorrido que durou desde o fim da manhã até o início da tarde segundo relatado pelo portal 'ge'. Com isso, o clube informou apenas através de imagens o momento onde os atletas já estavam na parte interna do embarque, levando suas coisas para o avião.

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