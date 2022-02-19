No dia em que completaria 68 anos, Sócrates é homenageado por jogadores de Corinthians e Botafogo

Um dos maiores nomes do futebol brasileiro, o meia Sócrates, revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto e que é ídolo do Corinthians, foi homenageado por jogadores das duas equipes, que se enfrentaram neste sábado (19), no estádio Santa Cruz, casa botafoguense, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Antes do apito inicial, os atletas titulares do Pantera e do Timão se reunirão no centro do gramado e fizeram o tradicional gesto com os punhos levantados para o alto, como Sócrates comemorava os seus gols. O movimento era uma forma de resistência utilizado até os dias atuais. Na época, o eterno camisa 8 era um dos líderes do esporte brasileiro na luta pela redemocratização, já que o Brasil vivia a Ditadora Militar (1964-1985).