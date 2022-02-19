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No dia em que completaria 68 anos, Sócrates é homenageado por jogadores de Corinthians e Botafogo

Meia foi revelado pelo Pantera e é ídolo do Timão. Antes do apito inicial atletas das duas equipes ergueram os punhos, em referência às comemorações de gols do Doutor...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 19:28

LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2022 às 19:28
Um dos maiores nomes do futebol brasileiro, o meia Sócrates, revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto e que é ídolo do Corinthians, foi homenageado por jogadores das duas equipes, que se enfrentaram neste sábado (19), no estádio Santa Cruz, casa botafoguense, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Antes do apito inicial, os atletas titulares do Pantera e do Timão se reunirão no centro do gramado e fizeram o tradicional gesto com os punhos levantados para o alto, como Sócrates comemorava os seus gols. O movimento era uma forma de resistência utilizado até os dias atuais. Na época, o eterno camisa 8 era um dos líderes do esporte brasileiro na luta pela redemocratização, já que o Brasil vivia a Ditadora Militar (1964-1985).
Além da ação dos jogadores antes do início da partida, Botafogo-SP e Corintians atuaram com uniformes especiais com patchs com a gravura de Sócrates e a hashtag Eterno Doutor, que também se mostoru presente no setor inferior baixo do verso das camisas.
Crédito: HomenagemteveparticipaçãodejogadoresdoCorinthiansedoBotafogo-SP(Foto:Botafogo-SP/Divulgação

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