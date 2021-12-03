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No Bola da Vez, Enderson diz que ambiente e organização do Botafogo foram fundamentais para título

Convidado do programa da 'ESPN' deste sábado, treinador do Botafogo destaca dia a dia interno para retorno à elite do Brasileirão com direito a troféu...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 16:53

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 16:53

O Bola da Vez inédito desta semana recebe Enderson Moreira. O técnico do Botafogo participou do programa e comentou sobre o ambiente favorável na equipe carioca para a conquista da Série B. A atração será destaque do canal "ESPN Brasil" neste sábado, às 22h, com apresentação de André Plihal e participações de Hamilton Rodrigues e Thales Machado.No programa, Enderson comentou sobre o agradável ambiente no clube carioca e a boa receptividade que teve quando chegou à General Severiano.
– Eu pensava um pouquinho isso, que o Botafogo fosse um clube com vários problemas, que as coisas não funcionassem internamente, e muito pelo contrário. O clube estava redondinho, tudo certinho, o ambiente, apesar do clube estar na 14ª colocação, o ambiente era muito tranquilo, internamente falando. O Botafogo tem grandes problemas financeiros, mas em termos de organização o clube está muito arrumado, muito diferente - completou.
Por fim, o treinador da equipe carioca exaltou o grupo de jogadores e afirmou que as coisas só aconteceram por conta do foco de seu plantel.
– Os jogadores abraçaram muito, e é importante falar, é muito mérito deles, dos atletas. O que o Enderson fez e faz é funcionar como um facilitador do trabalho deles, então eu falo que foi um casamento que realmente funcionou muito bem, houve um entrosamento, uma aceitação muito boa de ambas as partes - finalizou.
Crédito: EndersonMoreiraéotreinadordoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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