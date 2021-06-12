No apagar das luzes, Sampaio Corrêa vence Ponte Preta

Truncado. Do início ao fim. O Sampaio Corrêa recebeu a Ponte Preta na sexta-feira, 11, pela 3ª rodada do Brasileirão Série B. Jogando na Arena Castelão, no Maranhão, a equipe da casa conseguiu o gol da vitória no apagar das luzes. Com gol de Jean Silva, aos 48 do segundo tempo, garantiu os três pontos na competição.
Depois da partida, o Sampaio Corrêa volta a entrar em campo pelo Brasileirão Série B. Dessa forma, a equipe encontra o Operário na quarta-feira, 16, no Germano Kruger. Enquanto isso, a Ponte Preta entra em campo no mesmo dia. Dessa vez, encara o Cruzeiro, em casa.
EQUIPES SE ESTUDANDOA partida começou calma, com ambas as equipes se estudando. Dessa forma, pouco foram assustando. No entanto, o Sampaio Corrêa, que jogou em casa, se mostrou mais forte e pressionou a Ponte Preta. Os donos da casa buscaram a todo momento o erro da equipe adversária.
OS PRIMEIROS SUSTOSAssim, o primeiro susto, de fato, aconteceu aos 12. Na intermediária, Léo Naldi mandou uma bomba. Contudo, o goleiro do Sampaio, Mota, conseguiu evitar o perigo da Macaca. A resposta dos donos da casa aconteceu aos 27. Moisés saiu em disparada e em velocidade. O jogador tentou colocar no ângulo, mas a bola foi para fora.
GRANDE CHANCEJá perto do final da etapa, a Ponte teve uma grande oportunidade. Renatinho cobrou na entrada da primeira área, e Mota acabou saindo mal. Dawhan cabeceou, mas a bola ficou no travessão. A equipe paulista aparece na sequência. Em jogada, Niltinho recebeu pela direita, cortando para a esquerda. O jogador isolou o chute, e a bola saiu pela lateral, do outro lado.
TRUNCADONa volta do intervalo, aos 10, Daniel Costa cobrou falta na área. No entanto, a bola saiu pela linha de fundo depois de disputar com Jefinho com a zaga da Ponte pelo alto. Na sequência, o jogo voltou a ficar truncado, com poucas chances sendo criadas por ambos os times. O duelo continuou a ser mais disputado no meio-campo.
OPORTUNIDADE DESPERDIÇADAAs equipes continuaram bem equilibradas, e poucas chances de sucesso foram criadas. Assim, a melhor oportunidade do Sampaio Corrêa aconteceu já no final do segundo tempo. Aos 39, Locatelli acabou sendo desarmado na saída de bola. Assim, Joanderson ficou com a bola na entrada da área. Mesmo com dois companheiros livres, preferiu bater sozinho. Contudo, Ruan Renato desviou o chute.
GOL NO APAGAR DAS LUZESJá no final da partida, aos 48, Ygor teve um chute salvo pela Ponte na linha. No entanto, na sequência, Jean Silva anotou para o Sampaio Corrêa. Em cruzamento saindo da direita, Felipe afastou mal, mas a bola sobrou para Silva mandar para o fundo das redes
FICHA TÉCNICASampaio Corrêa x Ponte PretaEstádio: Castelão, no MaranhãoData: 11 de junho de 2021, às 19h (de Brasília)Árbitro: Rodrigo da Fonseca SilvaAssistentes: Fabio Rodrigo Rubinho e Renan Antonio Angelim RodriguesCartões amarelos: Jajá (Sampaio Corrêa); Léo Naldi (Ponte Preta)Cartões vermelhos: GOL: Jean Silva (49’/2ºT) (1-0)
SAMPAIO CORRÊA (Felipe Surian)Mota; Luis Gustavo (Watson, 36’/2ºT), Joécio, Nilson Júnior e Zé Mário (Eloir, 36’/2ºT); Ferreira, André Luiz, Gui Campana (Jajá, 40’/2ºT) e Daniel Costa (Romarinho, 21’/2ºT); Jean Silva e Jefinho
PONTE PRETA (Gilson Kleina) Ygor; Felipe Albuquerque, Ednei, Ruan Renato e Rafael Santos; Dawhan, Léo Naldi (27’/2ºT) e Camilo; Niltinho (Fessin, 29’/2ºT), Moisés e Renatinho (João Veras, 18’/2ºT)