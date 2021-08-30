No Allianz Parque, Palmeiras vence Chapecoense e mantém 100% em casa no Brasileiro Sub-20

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras

O Palmeiras venceu a Chapecoense por 2 a 1neste domingo (29) no Allianz Parque, pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Esta é a sétima vitória consecutiva da equipe como mandante, que segue invicta e com 100% de aproveitamento em casa. Os gols da vitória foram marcados por Vitor Hugo e Marino Hinestroza.O triunfo deixa o Verdão com 26 pontos, ocupando a quarta colocação do certame nacional, atrás apenas do São Paulo e Athletico Paranaense, com 29, e Atlético Mineiro, com 27. Agora sem Wesley Carvalho no banco de reservas, os comandados de Gilmey Aymbere somam oito vitórias, dois empates e três derrotas.

O JOGO:

Escalado com força máxima, mas sem Fabinho e Michel, suspensos, e Gabriel Silva, lesionado, o Palmeiras entrou em campo com os retornos de Vanderlan à titularidade e com a estreia em Campeonato Brasileiro de Lucas Freitas, novo defensor da equipe que já havia jogado pelo Paulistão.Escalação do Palmeiras​Em primeiro tempo equilibrado, o Alviverde conseguiu impor seu ritmo apenas no final dos 45 minutos, criando ao menos três chances claras de gol com Marino e Vitinho.

Continuando melhor na partida na segunda etapa, Vitor Hugo abriu o placar após cruzamento milimétrico de Vanderlan. Três minutos mais tarde, Jhonatan chapelou o zagueiro e tocou para Marino ampliar. 2 a 0. A Chapecoense até ameaçou uma pressão e descontou, mas não conseguiu empatar. 2 a 1 placar final.