No Allianz Parque, Palmeiras goleia Bahia pelo Campeonato Brasileiro Sub-17

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Na tarde deste sábado (05), a equipe do Palmeiras conquistou sua quarta vitória no Campeonato Brasileiro Sub-17, após vencer o Bahia, no Allianz Parque, por 6 a 0. Os gols foram marcados por Allan, Luiz Freitas, Jota, Giovani, Kauan Silva e Rogério. A partida foi válida pela quinta rodada do nacional.

Com a mesma escalação do triunfo por 5 a 1 diante do Ceará, na semana passada, Artur Itiro parece ter encontrado o onze ideal da equipe. Recentemente convocados para a seleção sub-17, Giovani e Luiz Freitas foram titulares, enquanto Gabriel Vareta ficou no banco de suplentes.>> Arrascaeta no topo: saiba quais são os estrangeiros mais caros do Brasileirão>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

Após um início ofensivo do Bahia, que pressionou a saída de bola, o Palmeiras aproveitou os espações deixados e, em transição ofensiva, fez o primeiro gol da tarde, com Allan, de cobertura. Esse seria apenas o primeiro da sequencia de golaços da equipe alviverde.

Após o gol e passada a pressão inicial dos visitantes, o Verdão começou a dominar as ações da partida. Em um dos poucos momentos de ataque baiano, Kauan Silva recuperou a bola, correu em velocidade e encontrou Luiz Freitas, que arrematou firme de fora da área. 2 a 0 no primeiro tempo.

Aceso no retorno para a segunda etapa, Jota marcou, aos 3 minutos, o terceiro do Verdão na partida em jogada trabalhada desde o campo de defesa. Autor do gol, Jota foi quem roubou a bola e chegou à área para arrematar após nove passes.Com nítida queda de rendimento do Bahia, que apresar do revés marcava forte a intermediaria, o Palmeiras passou a encontrar mais facilidade no quarto final de jogo. Aos 23, após trabalho de passes em bela jogada coletiva, Giovani apenas empurrou para o fundo da rede. Quatro minutos mais tarde foi a vez do artilheiro Kauan Silva, de cobertura, marcar. 5 a 0.

Mexendo por atacado para rodar o elenco, Artur Itiro colocou novas peças na parte final e contou com a estrela de Rogério para dar números finais ao confronto. 6 a 0.

Líder do grupo A com 12 pontos marcados (quatro vitórias e uma derrota), a equipe palestrina assumiu provisoriamente a primeira colocação. Empatado com o mesmo número de pontos, o Flamengo ainda não atuou na rodada, e pode reassumir a liderança.