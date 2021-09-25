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futebol

No 3-5-2 de Carille, Felipe Jonatan ganha nova função no Santos

Lateral-esquerdo deve jogar mais avançado na partida deste domingo diante do Juventude...
LanceNet

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Publicado em 

25 set 2021 às 12:48

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 12:48

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Fábio Carille encerrou a preparação do Santos para o confronto contra o Juventude, neste domingo, às 16h, no Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.A tática escolhida foi o 3-5-2, com Carlos Sánchez de volta ao time no meio-campo e dois atacantes na frente. A novidade deve ser o posicionamento do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que deve atuar mais avançado do que o normal, quase como um ponta-esquerda. Nesse caso, Wagner Leonardo faria a cobertura pelo lado esquerdo.
O Santos deve ir a campo com: João Paulo; Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Palha; Pará, Camacho, Carlos Sánchez, Jean Mota e Felipe Jonatan; Marinho e Léo Baptistão.O Santos não ganha um jogo há nove partidas. Contratado recentemente, Fábio Carille ainda não venceu como técnico do Peixe. Foram três jogos, com dois empates (Bahia e Ceará) e uma derrota (Athletico), na Copa do Brasil.

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