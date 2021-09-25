No 3-5-2 de Carille, Felipe Jonatan ganha nova função no Santos

O técnico Fábio Carille encerrou a preparação do Santos para o confronto contra o Juventude, neste domingo, às 16h, no Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.A tática escolhida foi o 3-5-2, com Carlos Sánchez de volta ao time no meio-campo e dois atacantes na frente. A novidade deve ser o posicionamento do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que deve atuar mais avançado do que o normal, quase como um ponta-esquerda. Nesse caso, Wagner Leonardo faria a cobertura pelo lado esquerdo.