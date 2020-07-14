Nino treina e será reavaliado para saber se pode jogar Fla-Flu decisivo

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense pode ter uma boa notícia para o jogo decisivo da final do Campeonato Carioca. O zagueiro Nino treinou normalmente nesta segunda-feira no CT Carlos Castilho e tem boas chances de retornar ao time. Ele foi desfalque no primeiro jogo após ter sofrido entorse no joelho esquerdo.A informação foi publicada primeiro pelo site "Saudações Tricolores" e confirmada pelo LANCE!.

A lesão de Nino foi durante o treino da última sexta-feira. Ele vinha realizando tratamento intensivo para retornar o quanto antes. O zagueiro será reavaliado nesta terça-feira para saber se tem condições físicas de disputar a partida.