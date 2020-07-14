Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nino treina e será reavaliado para saber se pode jogar Fla-Flu decisivo

Zagueiro foi desfalque na primeira partida, vencida pelo Flamengo, após ter sofrido entorse no joelho esquerdo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2020 às 21:49

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 21:49

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense pode ter uma boa notícia para o jogo decisivo da final do Campeonato Carioca. O zagueiro Nino treinou normalmente nesta segunda-feira no CT Carlos Castilho e tem boas chances de retornar ao time. Ele foi desfalque no primeiro jogo após ter sofrido entorse no joelho esquerdo.A informação foi publicada primeiro pelo site "Saudações Tricolores" e confirmada pelo LANCE!.
A lesão de Nino foi durante o treino da última sexta-feira. Ele vinha realizando tratamento intensivo para retornar o quanto antes. O zagueiro será reavaliado nesta terça-feira para saber se tem condições físicas de disputar a partida.
O Flamengo venceu o jogo no Maracanã por 2 a 1. Portanto, o Flu precisa ganhar por dois gols de diferença para levantar a taça ou um para levar aos pênaltis. O segundo confronto será nesta quarta, às 21h, no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados