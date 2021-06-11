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Nino se reapresenta ao Fluminense após Seleção e fica à disposição para jogo com o Red Bull Bragantino

Zagueiro perdeu as últimas partidas da Copa do Brasil e do Brasileirão por estar servindo ao time brasileiro olímpico...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 15:21

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 15:21

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense teve uma novidade no treinamento desta sexta-feira. Após servir a Seleção Brasileira olímpica, o zagueiro Nino se reapresentou no CT Carlos Castilho. Assim, ele fica à disposição do treinador para o confronto pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, novamente contra o Red Bull Bragantino.
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Titular absoluto, Nino ficou fora das últimas três partidas do Flu, os dois diante do RB Bragantino na Copa do Brasil e a segunda rodada do Brasileirão diante do Cuiabá. Neste período, a dupla de Luccas Claro foi Manoel, que manteve a segurança do setor, apesar dos dois gols sofridos na última quarta-feira.
Nino atuou os 90 minutos nas duas partidas da Seleção, a derrota para Cabo Verde e a vitória sobre a Sérvia. Esses foram os últimos amistosos antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio e, por isso, o zagueiro tricolor vive a expectativa de ser convocado para ir ao Japão. A lista sairá na próxima quinta-feira, dia 17.
Veja a tabela do Brasileirão
O Fluminense enfrenta o Red Bull Bragantino no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

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