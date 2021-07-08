Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nino se despede do Fluminense antes de apresentação à Seleção para a Olimpíada
futebol

Nino se despede do Fluminense antes de apresentação à Seleção para a Olimpíada

Jogador foi titular no empate com o Ceará e pode perder até nove partidas do Tricolor ao longo do próximo mês...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 01:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 01:06
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense terá um desfalque importante nas próximas partidas. O zagueiro Nino fez seu último jogo antes de se apresentar à Seleção Brasileira para a Olimpíada de Tóquio, no Japão, a partir do fim do mês. Ele foi titular no empate por 0 a 0 com o Ceará, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ficará fora pelo menos das duas partidas da Libertadores e da ida na Copa do Brasil.
+ ATUAÇÕES: Caio Paulista brilha em empate do Fluminense contra o Ceará e tem o melhor desempenho do jogo
- Fala torcida tricolor. Estou embarcando para Tóquio, vou ficar com muita saudade de vocês, mas estarei na torcida. Espero voltar com a medalha de ouro e o Fluminense classificado na Libertadores e na Copa do Brasil - disse o jogador em vídeo publicado pelo Flu nas redes sociais.
Veja a tabela do Brasileirão
Assim como outros jogadores que atuam no Brasil, Nino se apresenta nesta quinta-feira à Seleção. Na sexta, dia 9, a delegação embarca para Tóquio em voo fretado saindo de São Paulo. O desembarque na capital japonesa está marcado para o dia 11 de julho às 12h45 (horário local). A equipe de André Jardine estreia no dia 22, contra a Alemanha.
Nino perderá com certeza as partidas contra Sport, Grêmio e Palmeiras no Brasileirão, além dos dois confrontos com o Cerro Porteño e a ida diante do Criciúma na Copa do Brasil. Caso o Brasil avance para as quartas de final, ele não chega a tempo do jogo com o Juventude. Se a Seleção jogar a semifinal, ele fica fora da volta contra o Criciúma, além do duelo com o América-MG.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados