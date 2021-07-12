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Nino revela sonho de jogar com Thiago Silva e diz que 'momento no Fluminense' ajudou para convocação

Zagueiro está na delegação que disputará os Jogos Olímpicos a partir do fim do mês e deve ser titular na equipe de André Jardine...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 16:27

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 16:27
Crédito: Reprodução
Falta pouco para a estreia da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Representante do Fluminense entre os convocados, o zagueiro Nino falou, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, sobre outro jogador com identificação com o Tricolor: Thiago Silva. O defensor afirmou que se inspira no veterano e espera poder atuar lado a lado com ele no futuro. Vale lembrar que o Flu sonha com o retorno do atleta do Chelsea.
– O Thiago é realmente é um ídolo, um cara que admirei desde sempre. A minha ida para o Fluminense fez com que essa relação se estreitasse, ele começou a acompanhar os nossos jogos. Fico na torcida para que a gente possa jogar um dia juntos e, desde já, é uma responsabilidade. Espero chegar próximo do que ele fez, representar o que ele representa para a Seleção, e honrar o legado dele de sair do Fluminense, chegar na Seleção, ser um cara tão vitorioso. É um cara em quem eu me espelho muito – disse Nino.
Veja a tabela da Seleção na Olimpíada ​Titular absoluto do Fluminense, Nino foi convocado para o Pré-Olímpico no início do ano passado e apareceu na última lista antes da divulgação final. Ele pode desfalcar a equipe em até nove partidas e já ficou fora na vitória contra o Sport, no sábado. Na entrevista, o jogador agradeceu ao clube, para quem creditou o reconhecimento na Seleção.
– Eu devo a muitas pessoas, mas especialmente ao momento que a gente vive no Fluminense. Passei por momentos difíceis na minha chegada, hoje a gente vive o melhor momento como time no Fluminense, isso contribui de maneira especial para que eu esteja aqui hoje. Se estou aqui e o reconhecimento pessoal está acontecendo, é porque o grupo tem se destacado como um todo. Nino deve formar a dupla de zaga titular com Diego Carlos. A Seleção olímpica chegou nesta segunda-feira à Sérvia, onde fará a segunda etapa da preparação para as Olimpíadas. No dia 15, o Brasil faz amistoso contra os Emirados Árabes Unidos e a estreia na Olimpíada é em 22 de julho, diante da Alemanha.
– Fico muito feliz por tudo o que estou vivendo no Fluminense. Eu estar aqui é muito pelo que passei lá, pelo apoio do treinador, dos companheiros e dos torcedores, fico feliz pelo carinho que tenho recebido e agora tenho a responsabilidade grande de representar o Brasil para o mundo. É uma responsabilidade que a gente tem muita honra de assumir - completou.

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