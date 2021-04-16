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futebol

Nino Paraíba chega a marca de 150 jogos pelo Bahia

Feito será alcançado pelas quartas de final da Copa do Nordeste, diante do CRB, em Salvador...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 20:12

LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2021 às 20:12
Crédito: Divulgação
No Bahia desde 2018, Nino Paraíba vem obtendo marcas importantes no clube. O lateral-direito vai completar um número pouco comum nos dias atuais para um jogador do futebol brasileiro: ele chegará a marca de 150 jogos com a camisa do Tricolor baiano diante do CRB, às 16h, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.
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'Agradecer a Deus, pelas oportunidades que ele está me dando para alcançar essa marca. No ano passado completei 100 jogos e esse ano chegar a essa marca importante de 150 jogos é muito legal. Estou muito feliz aqui no Bahia e espero bater outras marcas aqui e fazer história com a camisa do Bahia. Um clube que, desde que eu cheguei, me acolheu bem. Pretendo, cada vez mais, honrar essa camisa. Esse manto aí do Esquadrão', disse o jogador.
Nino Paraíba já conquistou títulos importantes pelo Bahia, como o tricampeonato estadual, em 2018, 2019 e 2020 e é titular da lateral-direita desde que chegou ao clube. Pelo clube, o jogador já atuou em 149 jogos e marcou seis gols. Para o duelo deste sábado, contra o CRB, o jogador espera por mais uma classificação, para às semifinais da Copa do Nordeste:
'Teremos um jogo duro, mas precisamos jogar concentrados. O CRB é um adversário forte, mas temos um elenco qualificado e pronto pra buscar essa classificação. Tomara que além dos 150 jogos, eu saia de campo com a classificação do Bahia para as semifinais'.

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