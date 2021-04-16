Nino Paraíba chega a marca de 150 jogos pelo Bahia

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No Bahia desde 2018, Nino Paraíba vem obtendo marcas importantes no clube. O lateral-direito vai completar um número pouco comum nos dias atuais para um jogador do futebol brasileiro: ele chegará a marca de 150 jogos com a camisa do Tricolor baiano diante do CRB, às 16h, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

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'Agradecer a Deus, pelas oportunidades que ele está me dando para alcançar essa marca. No ano passado completei 100 jogos e esse ano chegar a essa marca importante de 150 jogos é muito legal. Estou muito feliz aqui no Bahia e espero bater outras marcas aqui e fazer história com a camisa do Bahia. Um clube que, desde que eu cheguei, me acolheu bem. Pretendo, cada vez mais, honrar essa camisa. Esse manto aí do Esquadrão', disse o jogador.

Nino Paraíba já conquistou títulos importantes pelo Bahia, como o tricampeonato estadual, em 2018, 2019 e 2020 e é titular da lateral-direita desde que chegou ao clube. Pelo clube, o jogador já atuou em 149 jogos e marcou seis gols. Para o duelo deste sábado, contra o CRB, o jogador espera por mais uma classificação, para às semifinais da Copa do Nordeste: