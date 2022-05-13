futebol

Niko Hämäläinen agradece carinho da torcida e comemora estreia pelo Botafogo: 'Clube histórico'

Com a documentação regularizada, o finlandês pôde finalmente estrear com a camisa do Botafogo; no estádio, a torcida fez a festa quando o lateral tocava na bola...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 14:06

LanceNet

Um dos personagens da vitória do Botafogo sobre o Ceilândia por 3 a 0, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, foi Niko Hämäläinen. O lateral entrou apenas na reta final da partida, mas fez a festa da torcida no Nilton Santos a cada toque na bola. Através das redes sociais, o finlandês comemorou a estreia pelo Alvinegro Carioca e agradeceu o carinho que recebeu dos botafoguenses. > ATUAÇÕES: Patrick e Matheus garantem vitória do Botafogo- Estou muito feliz por finalmente estrear neste clube histórico! Foi uma espera mais longa do que o esperado pelo meu visto de trabalho, mas valeu a pena! Grande vitória ontem à noite e muito obrigado aos fãs ontem por me receberem de tal forma, foi muito apreciado - escreveu o lateral-esquerdo. > Veja e simule a tabela do Brasileirão
Niko foi anunciado como reforço do Botafogo no dia 12 de abril. No entanto, a documentação do lateral só foi regularizada nesta semana, e seu nome saiu no BID apenas na última quarta-feira.
Também cabe destacar que Hämäläinen chegou ao clube de General Severiano por empréstimo junto ao Queens Park Rangers, da Inglaterra. O contrato com o Botafogo é válido até apenas julho deste ano. Contudo, case agrade a Luís Castro, pode permanecer no Alvinegro por mais tempo.
Com Niko Hämäläinen à disposição, o Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o Fortaleza no estádio Nilton Santos. A partida é válida pela seta rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: NikoHämäläinenestreoucontraoCeilândia(Foto:VítorSilva/Botafogo

