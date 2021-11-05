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Nicole projeta duelo entre Fluminense e Botafogo pelo Carioca Feminino: 'Cada jogo é uma final'

Nicole ressaltou a importância de encarar cada jogo como decisivo e destacou confiança da equipe para o segundo clássico consecutivo...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 16:13

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 16:13

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Invictas e na liderança da competição, o Fluminense tem mais um confronto do Carioca Feminino pela frente. Após a vitória sobre o Vasco, na última quarta-feira, a goleira Nicole projetou o duelo contra o Botafogo, neste sábado, em jogo válido pela nona rodada.- Mais um jogo importante e decisivo para o nosso primeiro objetivo, que é a Taça Guanabara. Fizemos um bom jogo contra o Vasco, desempenhando bem o que nos foi proposto. Isso é bom, dá confiança para a equipe, porém não garante nada para o próximo jogo. Será mais uma partida difícil, e jogaremos como se fosse uma final, cada jogo é uma final e de extrema importância - disse Nicole.
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro
Com 24 pontos, as Guerreiras do Fluzão estão em primeiro lugar do Carioca Feminino, dois pontos na frente do Flamengo, segundo colocado. Neste sábado, o Fluminense enfrenta o Botafogo, às 15h, no Estádio das Laranjeiras. A partida será transmitida pela FluTV.

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