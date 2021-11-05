Nicole projeta duelo entre Fluminense e Botafogo pelo Carioca Feminino: 'Cada jogo é uma final'

Invictas e na liderança da competição, o Fluminense tem mais um confronto do Carioca Feminino pela frente. Após a vitória sobre o Vasco, na última quarta-feira, a goleira Nicole projetou o duelo contra o Botafogo, neste sábado, em jogo válido pela nona rodada.- Mais um jogo importante e decisivo para o nosso primeiro objetivo, que é a Taça Guanabara. Fizemos um bom jogo contra o Vasco, desempenhando bem o que nos foi proposto. Isso é bom, dá confiança para a equipe, porém não garante nada para o próximo jogo. Será mais uma partida difícil, e jogaremos como se fosse uma final, cada jogo é uma final e de extrema importância - disse Nicole.