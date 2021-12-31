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futebol

Nicole, do Feminino Adulto, e Mascarenhas, do sub-23, se despedem do Fluminense

Goleira optou por não renovar com o Tricolor após o Carioca Feminino; Mascarenhas também não teve o contrato renovado ...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2021 às 13:20

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 13:20

Na última quinta-feira, dois atletas do Fluminense se despediram do clube. A goleira Nicole, do Feminino Adulto, e Mascarenhas, do sub-23, foram liberados e tiveram as saídas encaminhadas.+ Fluminense encerra 2021 com títulos na base e R$ 61 milhões em premiações no profissional
A goleira, de 21 anos, chegou ao Tricolor em agosto como reforço para o Carioca. Ao final da temporada, ela optou por não renovar o contrato com o Fluminense. Ao todo, disputou dez partidas.
Mascarenhas, do sub-23 também deixa o clube após 14 anos. O Moleque de Xerém não teve o contrato renovado, e se despediu do Flu em suas redes sociais. Durante o período em que vestiu as três cores, atuou pelo sub-8 até o sub-23 da equipe, chegando a fazer partidas pelo time profissional.
- Chegou o dia de me despedir dessa instituição na qual cheguei com 8 anos e saio hoje com 23. Foram 14 anos de clube, onde vivi coisas maravilhosas e aprendi tudo que sei como atleta e muita coisa como homem. juro que não é nada fácil vir aqui me despedir e escrever como se estivesse normal, mas a vida é feita de ciclos e desafios e este se encerra hoje - disse.
Crédito: NicoleeMascarenhas,doFluminense(Foto:MarinaGarcia/FFC-LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

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