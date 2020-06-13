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Após isolamento

Neymar volta a Paris após três meses no Brasil e programa nova quarentena

O jogador está de férias e a decisão de antecipar o retorno a Paris aconteceu justamente para realizar a quarentena e poder participar das atividades com o elenco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 09:08

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 09:08

O jogador Neymar
O jogador NeymarO jogador Neymar Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjrReprodução/Instagram @neymarjr
Após 3 meses em isolamento no Brasil, Neymar voltou a Paris neste sábado (13) e já tem programada uma nova quarentena. O atacante cumpre orientação do Paris Saint-Germain antes de retornar aos treinamentos com o time no dia 22 de junho.
Neymar está de férias e a decisão de antecipar o retorno a Paris aconteceu justamente para realizar a quarentena e poder participar das atividades com o elenco desde o início. O zagueiro Thiago Silva também já confirmou a volta para o início da semana.
O atacante brasileiro passou 3 meses confinado em sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Por lá, realizou atividades físicas diárias já que optou por dividir a casa com o preparador físico pessoal, Ricardo Rosa. As atividades seguiram mesmo em período de férias.
Com o Paris Saint-Germain, Neymar tem como principal objetivo a conquista da Liga dos Campeões. O time está nas quartas de final e aguarda a oficialização da UEFA sobre o retorno do torneio. A tendência é de que ele seja disputado em agosto, em Lisboa, em formato de mata-mata envolvendo os 8 finalistas.
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Além da Liga dos Campeões, o PSG também tem pendente as finais da Copa da França (diante do Saint-Etienne) e Copa da Liga da França (contra o Lyon). O time já foi declarado campeão francês nesta temporada.

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