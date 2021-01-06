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futebol

Neymar deseja sorte e pede ousadia e alegria ao Santos diante do Boca

Destaque santista na campanha do Tri em 2011, craque Neymar gravou mensagem de apoio aos jogadores do Santos e mandou um "Aqui é Peixão"...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 12:06

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 12:06

Crédito: Nacho Doce/Arquivo Lance!
Destaque da conquista da Copa Libertadores da América de 2011 pelo Santos, Neymar desejou sorte aos jogadores do Peixe antes do confronto diante o Boca Juniors, nesta quarta, na partida de ida das semifinais da competição. O Menino da Vila pediu "ousadia e alegria" ainda completou com "Aqui é Peixão".- Fala rapaziada, passando para desejar muita sorte na partida, espero que vocês sejam felizes dentro de campo. Que vocês possam apresentar o melhor de si, estou na torcida. Vão com Deus, ousadia e alegria, pra cima deles! Aqui é Peixão, bora.O vídeo desejando boa sorte foi enviado à TV Santa Cecília pelo craque. Ao fundo do vídeo é possível perceber um quadro do Pelé, sozinho, caminhando com o uniforme do Peixe.O jogador do PSG foi revelado pelo Alvinegro ainda em 2009. Conquistou Copa do Brasil e Taça Libertadores pelo clube, além de ter sido o melhor jogador da América do Sul em 2011 e 2012. Em 2021, o Santos completa uma década da conquista do Tricampeonato da Libertadores.O Santos visita o Boca Juniors nesta quarta, às 19h15 horas (Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. O jogo de volta acontece na próxima quarta (13), na Vila Belmiro.

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