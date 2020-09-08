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Ney Franco é esperado nesta quarta-feira para acerto com o Cruzeiro

O time mineiro, que demitiu Enderson Moreira, agiu rápido e encaminhou o acerto com o treinador, que já teve passagem pela Raposa...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 17:44

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 17:44
Crédito: Ney Franco teve o Goiás como seu último trabalho no futebol-(LIAMARA POLLI/AM Press
O Cruzeiro já procurou um substituto para o lugar de Enderson Moreira, demitido nesta quarta-feira, 8 de setembro, pela má campanha com a Raposa na Série B. O nome preferido da Raposa neste momento é de Ney Franco.
Ney, que estava recententemente no Goiás, sendo demitido pelo esmeraldino no mês passado, é esperado nesta quarta-feira, 9, em Belo Horizonte para negociar o acerto com a equipe mineira. A Raposa chegou a procurar outros nomes para o cargo, como Dorival Júnior e Roger Machado. Porém, os altos salários impediram um avanço nas conversas. Nesse cenário, Ney Franco, de 54 anos, que tem história no Cruzeiro em trabalhos na base e no profissional, virou o nome da ver para tentar colocar o time azul nos trilhos e conseguir o sonhado acesso à Série A em 2021. Em 2019, Ney Franco conseguiu subir da Série B com o Goiás e, em 2018, com o Coritiba. Ele já foi campeão da competição em em 2010, esteve à frente do Coxa.

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