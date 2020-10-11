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futebol

Ney Franco é demitido pelo presidente do Cruzeiro

O treinador foi demitido após mais um mau resultado da Raposa na Série B. É o terceiro treinador que deixou o clube celeeste...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 18:53

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 18:53

Crédito: Ney Franco não resistiu a mais um resultado ruim da Raposa- (Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro demitiu o seu terceiro técnico no ano. Ney Franco não comanda mais a equipe mineira. O treinador ficou apenas sete jogos na Raposa, com duas vitórias, quatro derrotas e um empate.
O anúncio foi feito pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues. -O tempo urge contra o Cruzeiro. Batemos um papo com ele no vestiário e decidimos encerrar o ciclo. Seguiremos em Atibaia e o Célio Lúcio, nosso auxiliar técnico, vem comandar os treinos aqui. Não há especulação. A partir de agora a gente começa a trabalhar em um novo nome - disse o presidente do Cruzeiro.
O clube se posicionou, mas não anunciou um possível substituto. -Conforme anunciado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues, Ney Franco não é mais o técnico do Cruzeiro.O Clube agradece Ney pelos trabalhos prestados e deseja sorte em seus novos desafios-dizia o comunicado da Raposa.
Além de Ney Franco, Adilson Batista e Enderson Moreira também foram demitidos do clube celeste.

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