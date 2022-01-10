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Nevou? Reapresentação do Corinthians tem quinteto com cabelo descolorido, e clube brinca nas redes

Fagner, João Victor, Adson, Gustavo Mosquito e Róger Guedes apareceram com novo visual no primeiro dia de trabalhos do Timão em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 19:10

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 19:10

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira com novidades. Mas não foi em relação a novos contratados, neste quesito bastou o meia Paulinho, que já havia sido anunciado ainda em dezembro. O fato novo do primeiro dia de trabalhos do Timão em 2022 foi o estilo do quarteto Fagner, João Victor, Adson e Róger Guedes, que apareceram no CT Joaquim GracaAtravés das redes sociais, o clube do Parque São Jorge brincou com o novo visual dos atletas corintianos, dizendo que parecia ter nevado no CT Joaquim Grava, junto a um vídeo do quarteto entrando em campo. Após um mês de férias, o elenco corintiano se reapresentou nesta segunda-feira (10) para iniciar os trabalhos na temporada de 2022. O primeiro jogo do Corinthians no ano será no dia 25 de janeiro, às 21h, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena, em Itaquera.
Crédito: Nadadetiozão!Fágneradotavisual'ousado'emreparesentaçãonoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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