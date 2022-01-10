Nevou? Reapresentação do Corinthians tem quinteto com cabelo descolorido, e clube brinca nas redes

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira com novidades. Mas não foi em relação a novos contratados, neste quesito bastou o meia Paulinho, que já havia sido anunciado ainda em dezembro. O fato novo do primeiro dia de trabalhos do Timão em 2022 foi o estilo do quarteto Fagner, João Victor, Adson e Róger Guedes, que apareceram no CT Joaquim GracaAtravés das redes sociais, o clube do Parque São Jorge brincou com o novo visual dos atletas corintianos, dizendo que parecia ter nevado no CT Joaquim Grava, junto a um vídeo do quarteto entrando em campo. Após um mês de férias, o elenco corintiano se reapresentou nesta segunda-feira (10) para iniciar os trabalhos na temporada de 2022. O primeiro jogo do Corinthians no ano será no dia 25 de janeiro, às 21h, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena, em Itaquera.