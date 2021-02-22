Neville diz que jogadores do Liverpool parecem zumbis

O ex-jogador e atual comentarista Gary Neville afirmou que os atletas do Liverpool estão parecendo zumbis dentro de campo. O veterano criticou os recentes desempenhos da equipe, mas acredita que os Reds devem terminar a competição entre os quatro primeiros colocados e garantir vaga na próxima Champions League.- Começa a ficar um pouco preocupante. Sabemos das lesões, da ausência dos torcedores, da Covid e a quantidade de jogos, mas é o mesmo para todos. Eles parecem derrotados, quase como zumbis em campo. Me parece que eles precisam de uma nova ideia ou pode ser uma temporada deprimente sem classificação para a Champions League, embora eu acho que eles consigam.