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futebol

Neville diz que jogadores do Liverpool parecem zumbis

Ex-jogador e atual comentarista afirmou que o Liverpool precisa de novas ideias por conta do risco de não se classificar para a próxima edição da Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 10:03

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 10:03

Crédito: Liverpool vive temporada abaixo da média até o momento (Laurence Griffiths / POOL / AFP
O ex-jogador e atual comentarista Gary Neville afirmou que os atletas do Liverpool estão parecendo zumbis dentro de campo. O veterano criticou os recentes desempenhos da equipe, mas acredita que os Reds devem terminar a competição entre os quatro primeiros colocados e garantir vaga na próxima Champions League.- Começa a ficar um pouco preocupante. Sabemos das lesões, da ausência dos torcedores, da Covid e a quantidade de jogos, mas é o mesmo para todos. Eles parecem derrotados, quase como zumbis em campo. Me parece que eles precisam de uma nova ideia ou pode ser uma temporada deprimente sem classificação para a Champions League, embora eu acho que eles consigam.
> Veja a tabela da Premier League
O Liverpool foi derrotado para o Everton em Anfield no último final de semana por 2 a 0, o que não acontecia desde 1999. O time de Jurgen Klopp ocupa a 6ª colocação e está 19 pontos atrás do Manchester City, mas apenas cinco pontos atrás do West Ham, que ocupa o 4º lugar. Os atuais campeões vivem o pior momento na temporada com quatro derrotas seguidas.

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