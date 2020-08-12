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futebol

Neto Borges é regularizado e fica liberado para estrear pelo Vasco

Lateral-esquerdo teve o nome publicado pelo BIF da CBF e estará à disposição do técnico Ramon Menezes para a estreia do Cruz-Maltino no Campeonato Brasileiro, contra o Sport...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 12:56

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 12:56

Crédito: Reprodução/Instagram
Um dos reforços do Vasco para a disputa do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Neto Borges teve o nome publicado no BID da CBF nesta quarta-feira. Com a regularização, o jogador já pode estrear pelo Cruz-Maltino e fica à disposição do técnico Ramon Menezes para a estreia da equipe no torneio, nesta quinta-feira, contra o Sport.
Aos 23 anos, Neto Borges chega emprestado pelo Genk, da Bélgica, por uma temporada. Além dele, o Vasco também contratou para a sequência da temporada os atacantes Guilherme Parede e Ygor Catatau, o zagueiro Marcelo Alves e o meia Carlinhos.
O jogador iniciou a carreira em Sergipe, onde atuou pelo Boca e Itabaiana. Em 2017, se destacou atuando pelo Tubarão-SC e foi contratado pelo Hammarby, da Suécia. De lá, se transferiu para o Genk e ajudou na conquista de dois títulos nacionais.
O Vasco estreia no Brasileirão, contra o Sport, nesta quinta, às 20h (de Brasília), em São Januário. O confronto é válido pela segunda rodada. O jogo do time carioca contra o Palmeiras, da primeira rodada foi adiada, em razão da disputa do título paulista pelo Alviverde.

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