Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Neo Química Arena encerra primeiro dia de vacinação contra a Covid-19

Idosos com idades a partir de 90 anos foram imunizados no sistema drive-thru. Mais de 180 pessoas receberam a vacina no estacionamento do estádio do Corinthians nesta segunda...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2021 às 19:03

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 19:03

Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians
A Neo Química Arena teve mais um marco importante da sua história nesta segunda-feira, ao receber o primeiro dia de vacinação contra a Covid-19, no horário das 8h às 17h. Idosos com idade a partir de 90 anos foram imunizados no Estacionamento Leste do estádio alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Veja os jogadores que participaram dos gols do Corinthians na Era Mancini
Ao todo, 183 idosos receberam a primeira dose da vacina, o primeiro deles, Cosme Alves de Jesus, de 90 anos. Residente do bairro de São Mateus (zona leste), foi recebido pelo presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves.
O atendimento drive-thru na Neo Química Arena leva em média cinco minutos entre entrada e saída, no Estacionamento Leste do portão E4. A operação é executada pela Coordenadoria Regional de Saúde Leste do município.
Por enquanto, só maiores de 90 anos são recebidos para imunização, conforme as prioridades das autoridades da Saúde. A partir desta terça, profissionais de saúde com mais de 60 anos também podem receber a primeira dose da vacina.SERVIÇO
Local: Estacionamento Leste da Neo Química Arena, entrada pelo portão E4Quem pode se vacinar? Apenas idosos com 90 anos ou maisData: a partir de 8/2/2021Horário: 8h às 17hEntrada dos Drives: Portão E4;Circuito montado na parte interna do estacionamento;Box para cadastro e vacinação: I, J e K;Portão H para acesso aos banheiros;Saída pelo portão lateral ao E4.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão
Imagem de destaque
Festa com Gloria Groove no BBB 26 tem choro, alfinetadas, teorias e até vazamento inusitado
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados