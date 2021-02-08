Neo Química Arena encerra primeiro dia de vacinação contra a Covid-19

Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians

A Neo Química Arena teve mais um marco importante da sua história nesta segunda-feira, ao receber o primeiro dia de vacinação contra a Covid-19, no horário das 8h às 17h. Idosos com idade a partir de 90 anos foram imunizados no Estacionamento Leste do estádio alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Ao todo, 183 idosos receberam a primeira dose da vacina, o primeiro deles, Cosme Alves de Jesus, de 90 anos. Residente do bairro de São Mateus (zona leste), foi recebido pelo presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves.

O atendimento drive-thru na Neo Química Arena leva em média cinco minutos entre entrada e saída, no Estacionamento Leste do portão E4. A operação é executada pela Coordenadoria Regional de Saúde Leste do município.

Por enquanto, só maiores de 90 anos são recebidos para imunização, conforme as prioridades das autoridades da Saúde. A partir desta terça, profissionais de saúde com mais de 60 anos também podem receber a primeira dose da vacina.SERVIÇO