Nene se recupera de desconforto na coxa direita; Erick deve desfalcar o Vasco contra o CSA, no sábado

O Vasco divulgou a atualização do Departamento de Saúde e Performance (DESP) sobre os jogadores que foram reavaliados antes do treino desta terça-feira. Nene foi reavaliado e não apresentou dores nos testes físicos. Com isso, a princípio, ele participará normalmente do treino desta quarta-feira, no CT Moacyr Barbosa.O meio-campista Juninho, por sua vez, iniciou o período de transição e se tudo evoluir conforme o clube espera, ele pode ser uma surpresa positiva e ser relacionado contra o CSA. O lateral-direito Léo Matos retornou aos treinamentos nesta terça e deu início ao processo de recondicionamento físico.

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Por outro lado, o atacante Erick apresentou dores durante a topografia da lesão. Neste sentido, iniciou o trabalho no campo junto com a fisioterapia de clube. Vale lembrar que ele não atuou nas duas últimas partidas da equipe carioca.

Vitinho também foi reavaliado e segue o protocolo de recondicionamento físico com atividade indoor e no campo. Ainda nesta semana, ele passará por atividades no campo depois de evoluir com trabalhos de força.

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Por fim, Laranjeira, que estava com um edema ósseo na perna direita, iniciou a transição nesta semana e já fez trabalhos de fundamentos no campo junto com a preparação física.

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O Vasco volta a campo no próximo sábado, às 19h, diante do CSA, em São Januário. O jogo será válido pela sexta rodada da Série B, e o Gigante da Colina soma sete pontos e ocupa a oitava colocação depois de cinco rodadas.

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Juninho – Iniciou a transição na tarde desta terça (03/05) e se evoluir da forma esperada pode ser uma surpresa positiva para o jogo contra o CSA;

Erick – Ainda apresenta uma discreta dor em topografia da lesão. Iniciou trabalho no campo junto com a fisioterapia na tarde desta terça (03);

Vitinho – Segue o protocolo de recondicionamento físico, com atividades indoor e no campo. Passará a fazer atividades no campo nessa semana, após evoluir nos trabalhos de força;

Nene – Foi reavaliado nesta terça (03/05) e está assintomático ao exame físico. A princípio, Nenê treina normalmente com o grupo nesta quarta (04);

Léo Matos – Retornou aos treinamentos nesta terça (03) e deu início ao processo de recondicionamento físico;

Laranjeira – Iniciou transição nesta semana e faz trabalhos de fundamentos no campo com a preparação física.