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Nenê reclama do árbitro e desabafa após empate do Fluminense: 'Pela maneira como foi no final frustra'

Tricolor carioca abriu o placar com Lucca, ainda na etapa inicial. Porém, Nino foi expulso no segundo tempo e, na sequência, Jean Mota deixou tudo igual...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 20:59

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 20:59

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Após o Santos empatar aos 39 do segundo tempo com o Fluminense, o meia Nenê, artilheiro da equipe na temporada, lamentou em entrevista e condenou a arbitragem. O Tricolor das Laranjeiras sofreu o empate logo depois que Nino recebeu o cartão vermelho. O defensor cometeu falta, levou amarelo, e foi expulso por ofender o árbitro Savio Pereira Sampaio na mesma jogada.
- Acho que a arbitragem não esteve nos melhores dias. Toda hora contra a gente era falta, cartão para a gente tinha, para eles não. Xingaram antes, fingiu que não ouviu. Tirou nosso jogador do sério, ele errou também, mas perdeu a cabeça. Acabamos tomando o gol nessa desestabilização naquele momento e perdemos uma grande chance de ficar no G-4, depender só da gente no último resultado. Pela maneira como foi no final frustra um pouco - disse Nenê. > Ainda dá para o Tricolor alcançar o G4? Simule os resultados da última rodada.
Perguntado se o time cansou no final da partida, o jogador disse que o problema foi na mudança da postura. Segundo ele, o Fluminense desceu muito suas linhas.
- Acho que abaixamos muito as linhas, acabamos deixando eles criarem confiança, é um time perigoso, mas acho que não teve nada de cansaço não - completou o camisa 77. Com o resultado, o Fluminense chega aos 61 pontos e se mantém na 5ª colocação. A equipe do técnico Marcão volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Fortaleza, no Maracanã.

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