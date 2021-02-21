Nenê reclama do árbitro e desabafa após empate do Fluminense: 'Pela maneira como foi no final frustra'

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Após o Santos empatar aos 39 do segundo tempo com o Fluminense, o meia Nenê, artilheiro da equipe na temporada, lamentou em entrevista e condenou a arbitragem. O Tricolor das Laranjeiras sofreu o empate logo depois que Nino recebeu o cartão vermelho. O defensor cometeu falta, levou amarelo, e foi expulso por ofender o árbitro Savio Pereira Sampaio na mesma jogada.

- Acho que a arbitragem não esteve nos melhores dias. Toda hora contra a gente era falta, cartão para a gente tinha, para eles não. Xingaram antes, fingiu que não ouviu. Tirou nosso jogador do sério, ele errou também, mas perdeu a cabeça. Acabamos tomando o gol nessa desestabilização naquele momento e perdemos uma grande chance de ficar no G-4, depender só da gente no último resultado. Pela maneira como foi no final frustra um pouco - disse Nenê. > Ainda dá para o Tricolor alcançar o G4? Simule os resultados da última rodada.

Perguntado se o time cansou no final da partida, o jogador disse que o problema foi na mudança da postura. Segundo ele, o Fluminense desceu muito suas linhas.