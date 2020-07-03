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futebol

Nenê fala sobre seu retorno e projeta semi da Taça Rio: 'Vai ser especial'

Meia afirmou que se sentiu bem fisicamente durante a partida contra o Macaé...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 23:56

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 23:56

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
Após o empate sem gols diante do Macaé, o Fluminense garantiu a classificação para semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. A partida marcou o retorno de Nenê ao time após a paralisação por conta da pandemia. Em entrevista após o jogo, o meia garantiu que se sentiu bem fisicamente durante o duelo.
- Dentro das circunstâncias foi bastante positivo, me senti bastante bem. Até o segundo tempo eu tava fisicamente tranquilo, apesar do campo e do jogo, com eles o tempo todo atrás. Tivemos algumas chances no primeiro tempo e poderíamos ter feito um gol, isso ia abrir mais o jogo e a gente teria um resultado melhor. Mas eu fiquei feliz por ter me sentido bem durante o jogo - disse Nenê.
O meia também falou sobre o provável duelo contra o Botafogo, pela semifinal da Taça Rio, e afirmou que tem confiança em sua equipe para avançar para a final.
- Precisamos nos recuperar bem, o máximo possível para estar preparado para o clássico na semifinal e conquistar nosso objetivo que é ir para final. Vai ser especial. Vamos jogar contra um adversário difícil, clássico, jogo grande. Tenho total confiança que vamos fazer o resultado e para conseguir ir até a final.
Com esse resultado, o Flu avança, mas aguarda o jogo do Volta Redonda para saber a posição no Grupo B. Tricolor torce para que o Voltaço não ganhe por cinco gols de vantagem para avançar em primeiro. Se isso acontecer, encara o Botafogo com a vantagem do empate. Se cair para segundo, o time das Laranjeiras encara o Flamengo.

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